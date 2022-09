William Landry et Katherine Côté. Source: LinkedIn

Que font les cabinets ? Droit-Inc répond à cette question chaque semaine en vous présentant les nouvelles, petites et grandes, des cabinets.Tour d’horizon.Le cabinet Bernier Fournier a accueilli deux nouveaux stagiaires dans ses rangs :etTous deux originaires de Drummondville, ils se sont joints à l’équipe pour compléter leur stage de formation professionnelle de l’École du Barreau.Bachelier en droit de l’Université Laval à Québec, William Landry dénote un intérêt particulier pour le litige, le droit civil et le droit corporatif.Diplômée de l’Université de Sherbrooke,a su développer un intérêt soutenu pour le droit de la famille et de la jeunesse, le droit criminel ainsi que le droit du travail tout au long de ses études au baccalauréat en droit.Sortez vos bougies… L’avocatea fêté récemment sa première année d’inscription au Barreau !« Nous sommes si fiers de toi », a rétorqué le cabinet.« Depuis un an déjà, je pratique le plus beau des métiers, celui d'avocate en droit de la famille et de la jeunesse ! », s’exclame quant à elle la Barreu 2021.Une nouvelle stagiaire entre chez… Lavery !se dit « très heureuse » de commencer sa carrière au sein de cette équipe !Source : Maria Ionele / LinkedInBachelière de l’UQÀM, elle a été étudiante en droit chez Monarque Ayala Avocats entre août et décembre 2020 en plus d’avoir été étudiante en droit chez Dialogue Technologies.Parlant d’assermentation,a elle aussi été assermentée, mais à Sherbrooke !« Merci à la belle équipe du bureau de Sherbrooke, plus particulièrement à ma maître de stage Mepour son support et ses précieux enseignements. Prête pour la nouvelle aventure du L.L.M. qui débute à l’Université d'Ottawa », indique la principale intéressée.« J’ai eu la chance et le plaisir d’accompagner cette nouvelle collègue à titre de maître de stage au cours des six derniers mois. La profession juridique compte maintenant dans ses rangs une avocate passionnée, rigoureuse et brillante. Félicitations à Me Tétrault ! », mentionne pour sa part sa maître de stage, Me Paquet.L’équipe de Vigi, services juridiques se sont retroussé les manches en juillet dernier afin de relever le « plus grand défi cosmique de tous les temps » !Les membres du cabinet ont en effet participé à un défi-évasion en compagnie de leur conjoint et conjointe respectif. Mention spéciale au cabinet, qui a réussi à terminer ce défi en moins de 39 minutes.Source : Vigi, services juridiques / Facebook