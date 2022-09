Charles Chevrette et Louis-Martin Dubé. Sources: Sites web de Fasken et de McCarthy Tétrault

, ancien de McCarthy Tétrault où il n’a fait que passer, est associé chez Fasken depuis le mois dernier. Les associés à Montréal se comptent au nombre de 96 si nous ajoutons l’autre acquisition du cabinet :Me Chevrette, Barreau 1993, a passé près de la moitié de sa carrière chez McMillan entre 2000 et 2004, et à nouveau à partir de 2006 jusqu’en février 2021.Il a aussi été au groupe d’affaires publiques de McMillan de novembre 2016 à février 2021. Son passage chez McCarthy Tétrault s’est étiré sur une année et demie, entre février 2021 et août 2022.Associé au sein du groupe de droit des sociétés et droit commercial, Me Chevrette détient une expertise en matière de capital d’investissement, en fusions et acquisitions ainsi qu’en capital de risque.Au fil des ans, il a conseillé plusieurs investisseurs institutionnels privés ou publics en termes de fusions et acquisitions ou de financements et acquisitions de sociétés, notamment dans les secteurs des technologies et dans les opérations transfrontalières. Il représente tant des sociétés d’investissement dans leurs opérations au Québec et au Canada que dans leurs investissements étrangers, des sociétés étrangères dans leurs investissements au Canada que des sociétés en croissance.Il a été adjoint au chef de cabinet du premier ministre Lucien Bouchard entre janvier et décembre 1996, une fonction qu’il a aussi occupée alors que ce dernier était chef de l’Opposition officielle à Ottawa.Charles Chevrette n’est pas le seul à se joindre à l’équipe de Fasken, qui a aussi recruté Louis-Martin Dubé, Barreau 1986, dans ses rangs.Pour Me Dubé, il s’agit d’un retour aux sources, puisqu’il avait déjà quitté McCarthy pour Fasken en 2008 . En 2019, il avait quitté pour Fasken pour McCarthy « Nous sommes fiers d’accueillir Charles et Louis-Martin chez Fasken », a déclaré pour sa part, associé directeur pour la région du Québec.Louis-Martin Dubé compte près de 30 ans d’expérience dans le droit immobilier, notamment dans les secteurs du commerce au détail, de la construction, des infrastructures et de la gestion des investissements. Il conseille des clients relativement à tous les aspects des activités liées aux opérations immobilières, que ce soit en matière d’acquisitions, de projets de développement, de financement ou d’investissements immobiliers.