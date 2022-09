Lindsay Jean, Jean-François Primeau, Brigitte Garceau et André A. Morin. Source: Site web du PLQ

Marwah Rizqy, Marie-Claude Nichols, Marc Tanguay et Madwa-Nika Cadet. Source: Site web du PLQ

Deepak Awasti, Chantal Gagnon, Wittlyn Kate Semervil et Michelle Setlawke. Source: Site web du PLQ

Wafa Oueslati, Sherlyne Duverneau, Igor Pivovar, Gabriel Bourret et Benjamin Roy. Source: Site web du PLQ

Voici les 17 candidats pour le Parti libéral du Québec qui ont œuvré dans le milieu juridique.pour la circonscription de l’Acadie:André A. Morin a été le procureur fédéral en chef du Service des poursuites pénales du Canada pour la région du Québec jusqu’en avril 2022. Il s’est retiré récemment de la fonction publique fédérale pour faire le grand saut dans l’arène politique.Rassemblant 32 ans de service au sein de la fonction publique fédérale, Me Morin a été récipiendaire du titre d’avocat émérite par le Barreau du Québec en 2010 et récipiendaire du mérite du Barreau de Montréal. en 2013.Docteur en droit pénal diplômé de l’Université de Poitiers en France, André A. Morin a enseigné à l’Université de Montréal de 2002 à 2022, à l’Université d’Ottawa de 1989 à 1997 et au Collège canadien de police à Ottawa de 1990 à 1991.Il détient un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa et une maîtrise en droit à l’Université de Montréal.pour la circonscription de Robert-Baldwin:Brigitte Garceau agit à titre d’avocate en droit de la famille depuis plus de 30 ans au sein du cabinet Robinson Sheppard Shapiro. Elle est récipiendaire d’une médaille du jubilé de diamant de la Reine pour son engagement communautaire et d’un certificat de mérite du Parlement pour souligner ses contributions à la communauté et à la démocratie canadienne.Me Garceau détient un baccalauréat en arts à l’Université de Carleton, un baccalauréat en common law à l’Université d’Ottawa et d’un baccalauréat en droit civil à l’Université de Montréal.pour la circonscription de Châteauguay:Jean-François Primeau est avocat de formation et détient une expertise reconnue dans le domaine du droit, de la gestion scolaire et de la conformité de la gestion contractuelle. Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et est membre du Barreau du Québec depuis 1992.Me Primeau a été avocat en pratique privée pendant cinq ans avant de travailler au sein du cabinet les Avocats Rancourt, Legault & St-Onge pendant sept ans. Il a par la suite été directeur des services du secrétariat général, des communications et de l'informatique à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.Il a aussi été directeur adjoint au service du secrétariat général des affaires corporatives et communications du Centre de services scolaire Marie-Victorin. Depuis 2021, il est gestionnaire juridique à la Fédération des centres de services scolaires du Québec.pour la circonscription de Terrebonne:Lindsay Jean a récemment débuté sa pratique à titre d’avocate en litige civil chez Lavery. Elle détient un baccalauréat en droit cheminement coopératif de l’Université de Sherbrooke. Elle a été récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur en 2017 à titre de reconnaissance de la qualité de son implication au sein de diverses associations étudiantes. .De 2018 à 2019, elle a été présidente de l’Association étudiante représentant les étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke. D’origine haïtienne, cette Barreau 2019 a à cœur la défense et la promotion des droits des femmes et des groupes marginalisés.pour la circonscription de Bourassa-Sauvé:Madwa-Nika Cadet détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en politiques publiques à l’Université Georgetown, aux États-Unis.Cette Barreau 2014 a travaillé en tant qu’analyste juridique à la Banque mondiale. Elle a aussi été avocate chez Dentons et au cabinet Professionnels en règlement des différends. Madwa-Nika Cadet a également été conseillère en politiques au cabinet du Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.pour la circonscription de LaFontaine:Avant de devenir député de la circonscription de LaFontaine en 2012, Marc Tanguay a œuvré comme avocat en litige commercial chez Stikeman Elliott et chez Delegatus Services Juridiques. Il a également enseigné à l’École du Barreau du Québec de 2009 à 2012.Ce Barreau 2001 est titulaire d’un baccalauréat en science politique à l’Université Laval et d’un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Il a été directeur de la conformité chez Ge Capital Canada de 2007 à 2010.pour la circonscription de Vaudreuil :Marie-Claude Nichols agit à titre de députée pour la circonscription de Vaudreuil depuis 2014. Avant cela, elle a été mairesse de la ville de Notre-Dame-de-l’île-Perrot et préfète de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.Cette Barreau 2006 détient un baccalauréat en droit à l’UQÀM et un certificat en droit à l’UdeM. Depuis 16 ans, elle est avocate en droit familial dans un cabinet privé personnel.pour la circonscription de Saint-Laurent:Me Marwah Rizqy est passionnée par la fiscalité. Elle détient un baccalauréat en droit civil, une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke, une maîtrise en fiscalité internationale et un doctorat en droit fiscal à l’Université de Floride.Cette Barreau 2012 est membre de l’Association de planification fiscale et financière, de la Fondation canadienne de fiscalité et de l’Association fiscale internationale. Elle est actuellement professeure à l’Université de Sherbrooke et codirectrice des programmes d’études de 2e cycle en fiscalité.pour la circonscription de Mont-Royal-Outremont:Membre du Barreau du Québec depuis 1996, Michelle Setlakwe a été avocate en droit des affaires chez Norton Rose durant 10 années. Elle a fait ses études en droit à l’Université de Montréal.Cette candidate a occupé les fonctions de conseillère municipale pour Ville Mont-Royal de 2016 à 2021. Elle s’implique auprès de l’organisme MultiCaf œuvrant pour la sécurité alimentaire et luttant contre l’exclusion sociale dans Côte-des-Neiges. Elle s’est également engagée au sein de la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf et de la Fondation CHU Saint-Justine.pour la circonscription de Papineau:Cette Barreau 2019 rassemble plus de 12 ans d’expérience dans le milieu juridique. Elle est titulaire d’un diplôme en techniques juridiques du collège Ahuntsic et d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa. Elle détient aussi une formation en médiation des Petites créances et elle est la fondatrice et la présidente de l’organisme Parlons Juridique.pour la circonscription d’Anjou-Louis-Riel:Chantal Gagnon détient un diplôme en techniques juridiques du collège Ahuntsic. Elle a été parajuriste pour plusieurs cabinets dont Gowling, de Grandpré Chait, Fasken Martineau Dumoulin, au Collège des médecins du Québec et à la Société de transport de Montréal (STM).Elle a aussi été technicienne juridique senior puis présidente à l’Agence de Recouvrement Gagnon et Associés.pour la circonscription de Laurier-Dorion:Le candidat libéral Deepak Awasti détient une formation en techniques juridiques. En tant que représentant en matière de droit de l’immigration et des réfugiés ainsi qu’en matière de santé et sécurité au travail, Deepak Awasti possède plusieurs connaissances en ce qui a trait aux institutions juridiques et démocratiques.pour la circonscription de Saint-Jean:Fraîchement diplômé d’un baccalauréat en science politique de l’Université du Québec à Montréal, Benjamin Roy multiplie les implications politiques et sociales. Il a entre autres été impliqué au sein du Parlement étudiant du Québec et de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec, en tant que secrétaire général.pour la circonscription de Masson:Gabriel Bourret complète présentement un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Durant ses études, il s’est impliqué au sein de l’Association générale des étudiants en droit de son université ainsi qu’au conseil jeunesse de Compton-Stanstead et du Grand Sherbrooke. Il travaille à la Commission-jeunesse du PLQ depuis maintenant trois ans.pour la circonscription de Chauveau:Rassemblant plus de 15 ans d’expérience dans les domaines juridiques, des droits de la personne et de la protection des citoyens au sein des secteurs public, privé et international, Igor Pivovar est juriste de formation et travaille présentement à la Cour municipale de la Ville de Québec.Diplômé en droit à l’Université du Québec à Montréal et à l’École nationale d’administration publique du Québec, il a occupé les fonctions de conseiller et adjoint juridique pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pour le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, ainsi que conseiller pour le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).pour la circonscription de Rosemont:Titulaire d’un baccalauréat en communication et politique de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en administration publique à l’École nationale d’administration publique, Sherlyne Duverneau a toujours été impliquée au sein de sa communauté.Passionnée par la politique et par tout ce qui touche la justice sociale, elle prend à cœur la réalité des femmes immigrantes et les inégalités sociales.pour la circonscription de Chutes-de-la-Chaudière:Wafa Oueslati détient un certificat en droit à l’Université de Montréal, une formation professionnelle en droit à la Chambre des Huissiers de Justice du Québec, un baccalauréat en droit à l’Université Béji, Mokhtar, Annaba- Algérie et une maîtrise en droit et politiques de développement à l’Université René Descartes Paris 5.En plus d’être juriste et avocate de formation, Wafa Oueslati s’est impliquée en politique depuis un très jeune âge. Originaire de la Tunisie, elle y a milité pour davantage d’équité sociale, pour les droits des femmes, ainsi que pour une société démocratique et juste.