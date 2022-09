Université Laval

Le professeur Guillaume Rousseau. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

La professeure en droit Marie-France Fortin. Source: Site web de l’Université d’Ottawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Un don d’un million de dollars a été offert à la Faculté de droit de l’Université Laval par l’honorable Brian Mulroney en l’honneur de ses deux amis et conseillers Meset« À titre de diplômé de la Faculté de droit de l’Université Laval, il est important pour moi de redonner à mon alma mater. Par ce geste porté vers l’avenir, je souhaite à mon tour appuyer la relève et honorer, par le fait même, la mémoire de deux de mes plus proches amis et collaborateurs, messieurs Bernard A. Roy et Jean Bazin», mentionne le très honorable Brian Mulroney.Ce soutien permettra de mettre sur place deux programmes de bourses qui seront attribués chaque année à des étudiants souhaitant faire carrière en droit ou en politique.« En mon nom personnel et au nom de la Faculté de droit, je remercie le très honorable Brian Mulroney pour sa contribution philanthropique qui permettra la création de deux fonds de bourses en l’honneur de Me Bernard A. Roy et de l’honorable Jean Bazin », se réjouit, doyenne de la Faculté de droit.Le nouveau diplôme d’études supérieures spécialisées en Droit et politique appliqués de l’État a officiellement été lancé lors d’une soirée cocktail, le 1ier septembre dernier.Pour l’occasion, le professeur, instigateur et directeur du nouveau programme,, a salué la collaboration des étudiantes cliniciennes, des directions facultaires de droit et des partenaires provenant des milieux politiques et professionnels.« La création d’un nouveau programme est un processus exigeant et complexe, parsemé d’embûches, mais ces personnes nous ont permis d’y arriver et de lancer, aujourd’hui, un programme aussi novateur que nécessaire. »Cette formation de 2e cycle forme des professionnels qui veulent œuvrer au sein ou en périphérie de l’État. Que ce soit à titre de conseiller politique ou juridique, de légiste, de de plaideur, d’analyste politique ou de spécialiste des relations publiques, ce programme permetde maîtriser des notions fondamentales pour bien comprendre le système étatique.La professeure en droita remporté le prix du concours d’essai juridique 2022 de l’Association canadienne des professeurs de droit pour son article « Recognising State Blame in Sentencing: A Communicative and Relational Framework ».Quatre autres membres diplômés de la Faculté de droit ont également été récompensés par ce même concours. Le professeura reçu une mention d’honneur pour son article « Immunity Passports and Contact Tracing Surveillance », ainsi que la professeurepour son article « Regulating Reimbursements for Surrogate Mothers »., professeure à la Faculté de droit de l’Université de Windsor, a quant à lui reçu le prix de l’ACDP pour l’excellence universitaire et, professeur à la Faculté de droit de l’Université Western, a reçu le prix pour l’avancement des connaissances dans l’enseignement et l’apprentissage.La professeure en droita reçu une subvention de la Fondation canadienne pour la recherche juridique pour un projet intitulé « Repenser le droit de la responsabilité de l’État québécois : une approche historique constitutionnelle ».« Ce projet vise à démontrer que le droit civil québécois s’inscrit dans un courant de pensée en droit public d’origine anglaise long de plus de huit siècles ». Cette subvention permettra donc à la professeure d’embaucher des assistants de recherche afin de poursuivre la rédaction d’une monographie sur le sujet.Les subventions de la Fondation canadienne pour la recherche juridique appuient la recherche sur des sujets qui intéressent les professionnels du droit canadiens et d’autres professionnels en contact direct avec le système de justice.