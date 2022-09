Audrey Murray, Jean Boulet, Justine Savard et Karine Boivin Roy. Source: Site web de la CAQ

Maria-Luisa Torres-Piaggio, Mario Laframboise, Mathieu Lévesque et Nathalie Roy. Source: Site web de la CAQ

Rosmeri Otoya Celis, Simon Jolin-Barrette, Sonia LeBel et Sylvain Lévesque. Source: Site web de la CAQ

dans la circonscription Maurice-Richard:Cette avocate détient un baccalauréat ès sciences sociales à l’Université d’Ottawa, un baccalauréat en sciences juridiques à l’UQAM et une maîtrise en droit comparé à l’Université McGill.Elle cumule plus de 20 ans d’expérience comme vice-présidente à la Commission de la construction du Québec et elle est présidente de la Commission des partenaires du marché du travail.pour la circonscription Trois-Rivières:Cet avocat de formation a travaillé pendant plus de 30 ans en droit du travail et en droit de la santé et de la sécurité du travail.Me Boulet a effectué son stage à la Cour d’appel du Québec et a suivi des ateliers de négociation à l’Université Harvard. Il est aussi membre du Barreau du Québec, de l’Association du Barreau canadien et de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.Depuis 2018, Jean Boulet est député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l’Immigration et responsable de la région de la Mauricie.pour la circonscription de Viau:Cette candidate est bachelière en droit de l’Université Laval et est membre du Barreau du Québec depuis 2015. Avocate de formation, Justine Savard a fait le choix de mettre son expertise au profit des intérêts de la population.Elle est actuellement rattachée au Cabinet de la ministre des Relations internationales de la Francophonie.pour la circonscription d’Anjou-Louis-Riel:Karine Boivin Roy est avocate de formation. Elle détient un certificat en gérontologie à l’Université de Montréal, un baccalauréat en art à l’Université McGill et un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.Elle a été avocate chez Miller Thomson, Groupe F. Faraht et en cabinet privé. Son expérience de huit ans comme conseillère municipale lui a permis d’aiguiser ses connaissances sur les réalités des enjeux actuels du secteur.pour la circonscription de Westmount-Saint-Louis:Avocate de formation et originaire du Pérou, Maria-Luisa Torres-Piaggio tient à offrir de meilleures ressources à la communauté, en particulier les personnes démunies et les nouveaux arrivants.pour la circonscription de Blainville:Notaire de formation, Mario Laframboise est député de Blainville depuis 2014 et président de caucus depuis 2018. Il a présidé l’Union des municipalités du Québec, et exercé les rôles de maire et préfet de MRC. Il a aussi été député fédéral pour le Bloc québécois de 2000 à 2011.pour la circonscription de Chapleau:Avant d’être élu député de Chapleau en 2018, Mathieu Lévesque a exercé comme avocat en droit des affaires et valeurs mobilières chez BCF. Il détient un baccalauréat spécialisé en administration publique et science politique de l’Université d’Ottawa, un baccalauréat en droit civil et common law de McGill et une maîtrise en gestion du HEC Montréal.Il est actuellement adjoint parlementaire du ministre de la Justice.pour la circonscription de Montarville:Cette Barreau 1990 détient un certificat multidisciplinaire et un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle a pratiqué le droit pénal et criminel de 2010 à 2012, en cabinet privé.Cette candidate a aussi œuvré pendant plus de 30 ans à la radio et à la télévision de Télémédia, Cogeco, TQS et Radio-Canada, puis derrière la caméra comme productrice de nouvelles à TVA et LCN.Elle est députée de Montarville depuis 2012 en plus d’être ministre de la Culture et des Communications.pour la circonscription de l’Acadie:Cette candidate a exercé pendant plus de 12 ans à titre de notaire et conseillère juridique. Elle a travaillé pendant plus de dix ans au sein du cabinet Fernandez & Otoya et elle est actuellement conseillère et représentante à l’international pour l’Union Internationale du Notariat.Rosmeri Otoyal Celis est diplômée de l’Université de Montréal en notariat.pour la circonscription de Borduas:Simon Jolin-Barrette est avocat de formation. Il détient un baccalauréat en droit, un diplôme de deuxième cycle en common law et droit international et une maîtrise en droit constitutionnel à l’Université de Sherbrooke.Avant de se lancer en politique, Me Jolin-Barrette a travaillé au service des affaires juridiques de la Ville de Montréal et a fait sa pratique en droit public chez Dagenais Gagnier Biron Avocats. Élu député de Borduas en 2014 et réélu en 2018, Simon Jolin-Barrette occupe maintenant plusieurs postes ministériels.Il est ministre de la justice, leader parlementaire, ministre responsable de la laïcité et de la réforme parlementaire et ministre de la langue française. Il introduit des réformes majeures, notamment la Loi 21, la Loi 96 ainsi que la création des tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et conjugales.pour la circonscription de Champlain:L’avocate Sonia LeBel a été procureure en chef à la Commission Charbonneau avant d’être élue députée de Champlain en 2018. Elle a ensuite été nommée ministre de la Justice, puis présidente du Conseil du trésor. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans au Directeur des poursuites criminelles et pénales.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, cette Barreau 1991 a pratiqué dans plusieurs domaines du droit criminel, mais s’est spécialisée dans les infractions reliées aux stupéfiants et au crime organisé. Elle a aussi été membre puis présidente du comité des infractions du Barreau de Montréal.pour la circonscription de Chauveau:Ce candidat détient un certificat en droit à l’Université Laval et un baccalauréat en sciences sociales de l’Université d’Ottawa. Il a été directeur général de l’association À cœur d’homme, un réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence.Avant d’être élu député de Chauveau en 2018, Sylvain Lévesque a été connu du public pour ses interventions dans les médias en tant que chroniqueur et animateur.