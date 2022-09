Source: Shutterstock

Pour vous aider, voici cinq façons d’utiliser la vidéo en tant qu’outil de marketing pour votre cabinet, selon Attorney at Work.Les clients qui sont à la recherche d’aide juridique ont souvent de la difficulté à naviguer dans le système judiciaire. Pour calmer leurs inquiétudes, ils recherchent souvent deux qualités essentielles chez un avocat: l’expertise et le professionnalisme.Votre contenu en ligne (et vos vidéos) doit communiquer ces deux qualités pour que les clients potentiels se sentent entre de bonnes mains. Cependant, le contenu de vos vidéos ne doit pas être la seule chose à laquelle vous accordez de l’importance.Si votre production vidéo manque de professionnalisme, vous risquez de perdre des clients potentiels. La qualité de vos vidéos influence la prise de décision et déterminera la façon dont les clients perçoivent votre entreprise.Voici quelques conseils pour rendre vos vidéos plus intéressantes et attrayantes…. N’hésitez pas à faire des vidéos à la fois informatives et divertissantes. Montrez qui vous êtes et surtout, ne cachez pas votre personnalité ou votre humour!Si vous voulez que les gens prêtent attention à votre vidéo, assurez-vous d'utiliser des éléments visuels, sonores et textuels pour raconter une histoire captivante. Et n’oubliez pas de faire des appels à l’action à la fin de chaque vidéo. Ça peut par exemple être des liens qui dirigent les internautes vers votre site web.. Si vous choisissez de faire du marketing vidéo, assurez-vous de vous en tenir à un seul style. Cela garantira la cohérence dans toutes vos vidéos et vous gagnerez plus d’abonnés.Les visiteurs passent beaucoup plus de temps sur les pages web qui contiennent des vidéos que sur des pages qui n’en contiennent pas. Il est donc essentiel d’intégrer vos vidéos sur votre site web et pas seulement sur vos médias sociaux.Pour vous aider, voici deux idées de sujets de vidéo à publier sur le site web de votre cabinet d'avocats :Les présentations vidéo de chacun de vos avocats et professionnels sont un bon moyen de personnaliser votre service tout en faisant preuve d'expertise et de professionnalisme.Les vidéos explicatives vous donnent l’occasion de fournir des informations détaillées sur les services offerts par votre cabinet.Youtube est le deuxième moteur de recherche en ligne au monde, selon Attorney at Work. Près de 5 milliards de vidéos sont visionnées chaque jour et plus de 2,6 milliards de personnes utilisent Youtube plus d’une fois par mois.Il est donc logique de diffuser votre contenu juridique sur la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde. Mais comment s’y prendre?Vous pouvez commencer en créant une série de vidéos dans laquelle vous répondez à des questions juridiques qui sont souvent posées dans votre région. Par exemple, durant la pandémie, vous auriez pu faire une vidéo qui répond à la question: « Que dois-je faire si je me fais arrêter, parce que je ne porte pas le masque en public » ?Bien sûr, tentez de répondre à des questions qui se situent dans votre domaine d’expertise et non dans des sujets où vous êtes un peu moins à l’aise.Les utilisateurs du web ont une durée d’attention assez courte et ils font rapidement défiler le contenu qui ne les intéresse pas. Les applications des médias sociaux lisent généralement automatiquement les vidéos sans l’audio. Et sans sous-titrage, les clips ne retiennent pas l’attention.Il faut donc prendre le temps de sous-titrer, car cela augmente considérablement les vues et le temps d’écoute sur vos vidéos. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil tel qu'Editr, qui fait le plus gros du travail pour vous. Vous pouvez sinon retranscrire manuellement l'audio et le convertir en un fichier SRT.Selon Attorney at Work, les témoignages sont un excellent outil de marketing, Cependant, le Barreau du Québec spécifie clairement que les témoignages de satisfaction des clients d’avocats ne peuvent être rendus publics sur un site Web, les réseaux sociaux ou sur un support papier comme un dépliant ou une brochure.Le Code de déontologie des avocats stipule à l’article 145 que : « L’avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne. »Cette interdiction vise aussi les témoignages que peuvent eux-mêmes laisser vos clients sur les pages ou les comptes de vos réseaux sociaux, par exemple, dans la section Avis de Facebook. Si tel est le cas, vous avez l’obligation de retirer les commentaires ou de rendre la section indisponible.