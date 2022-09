Me Jean Charest. Source: Archives

« Abattu, surpris et surtout déçu de l’ampleur de sa défaite », c’est ainsi qu’un organisateur québécois de la campagne au leadership du Parti Conservateur du Canada dedécrit son candidat qui n’a récolté que 16 % des votes lors de ce scrutin qui a couronné au premier touravec 68 % des voix .« Jean Charest, c’est un battant qui est entré dans la course avec la ferme intention de la gagner. Il n’y avait pas d’autre issue pour lui. Il a mené une très bonne campagne, c’est un as de la politique. Mais, et c’est un mais de taille, je crois qu'il n’a pas fait une bonne lecture du paysage politique canadien. Il y a une partie de la population qui est en furie contre les gouvernements, toutes les formes de gouvernements, et il a négligé cette dimension de la joute politique », a ajouté le routier de la politique qui est également un organisateur de premier plan de la CAQ.Selon les informations recueillies par Droit-inc, Jean Charest n’a pas indiqué à sa garde rapprochée quels étaient ses plans à court terme, à part de prendre quelques semaines de vacances avec son épouse.Tout indique toutefois qu’il réintégrera son poste d’associé chez McCarthy Tétrault qui lui a accordé un congé autorisé en début de campagne en mars. Son profil apparaît toujours au répertoire de la firme qui l’a embauché en 2013 après une chaude lutte avec plusieurs grands cabinets juridiques qui désiraient ajouter l’ancien premier-ministre du Québec à leurs rangs.Droit-inc a tenté de savoir quand Me Charest sera de retour à son bureau, mais un courriel à cet effet expédié à la porte-parole de McCarthy Tétraultest demeuré sans réponse.Un collègue de Jean Charest est toutefois un peu plus bavard quand on assure que son identité ne sera pas dévoilée.« À moins d’imprévus, il devrait être de retour au cabinet au cours du mois d’octobre. On l’attend avec impatience. C’est un associé apprécié et un atout important pour la firme », assure le juriste.Atout de taille en effet car la liste de clients de Jean Charest est longue et lucrative pour la firme. Il a agi comme conduit pour bâtir la relation de McCarthy Tétrault avec le géant américain des placements privés KKR.Il a également été instrumental pour les mandats confiés par l’entreprise de télécommunication Huawei et s’est établi comme un expert en droit minier avec notamment Champion Iron qui exploite une mine de fer au Lac Bloom dans le Nord du Québec et qui a six autres projets de mines dans la Belle Province.Et tout semble indiquer que l’ancien premier-ministre reprendra sa routine de passer au moins une semaine par mois à Paris.Il demeure au conseil d’administration de Publicis, le troisième groupe de communication en importance au monde, dont il préside le comité d’audit et collabore également au comité de nomination. Il a également conservé son rôle de membre du comité de supervision de Tikehau Capital, un fonds d'investissement spécialisé en dette privée qui a le vent dans les voiles et qui affichait un profit net de 319 millions d’euros (417 millions de dollars canadiens).