Le cabinet Dunton Rainville est fier de compter dans son équipe de Montréal un avocat tout juste assermenté, MeMe Ordon a effectué son stage au Directeur des poursuites criminelles et pénales et a été adjoint juridique chez Claude Lapointe Avocat. Il a été admis au Barreau à l’été 2022.« Nous sommes heureux d’accueillir Me Ordon au sein de notre équipe juridique. Ses compétences, sa détermination et ses expériences antérieures représentent des atouts précieux pour Dunton Rainville qui profiteront largement à nos clients », a souligné Me, président du Conseil de direction du cabinet.Alec Ordon axe sa pratique sur le droit public, le droit administratif, le droit municipal et le droit du travail. Il possède une expérience pertinente qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients, principalement en matière de politique publique.Me Alec Ordon est titulaire d’un baccalauréat à l’Université de Montréal. Durant ses études, il a obtenu une bourse d’excellence et d’implication pour son parcours à l’Université de Montréal ainsi qu’un prix mérite en histoire, émis par le Mouvement national des Québécoises et Québécois.Son parcours scolaire l’a entre autres amené à être le président de l’aile jeunesse d’un parti politique québécois, à travailler comme attaché politique à l’Assemblée nationale du Québec, ainsi qu’à titre d’attaché politique municipal en France. Il a également effectué plusieurs simulations parlementaires à Québec.Le jeune avocat se décrivait dernièrement sur LinkedIn comme un « étudiant en droit impliqué et mordu de politique ».