Me Laurent Crépeau. Source: DS Avocats

Mese taille une place au sein de ce cabinet après y avoir effectué un stage. Ce Barreau 2022 se joint à l’équipe de litige et règlement des différends. En rejoignant DS Avocats, Me Laurent Crépeau se dit heureux de rejoindre « un cabinet international, en pleine expansion, avec des avocats extrêmement compétents ».« C’est l’endroit rêvé pour parfaire ses compétences pour un jeune avocat comme moi », ajoute t-il.Sa pratique se concentre principalement en litige civil, commercial et corporatif ainsi qu’en faillite et insolvabilité.Des sujets sur lesquels il a longuement pu se pencher durant ses études. Cette jeune recrue a été assistant de recherche dans des domaines tels que le droit international privé, le droit des affaires ou encore l’arbitrage international.« Cela m’a vraiment permis de polir certaines compétences », reconnaît le jeune avocat.L’un de ses souvenirs les plus forts au cours de ses travaux de recherche fut la mise à jour du recueil de l’arbitrage consensuel au Québec sous la direction de la professeure« L’aspect qui m’a le plus plu durant ce travail a été l’ampleur de la tâche qu’on m’a confiée », explique t-il. Son travail consistait alors à recenser tous les arrêts de jurisprudence issus de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec portant sur l’arbitrage commercial et faire un compte-rendu des développements jurisprudentiels.Il a également été rédacteur sénior pour la Revue de droit de McGill. Le comité éditorial de la Revue de droit l'a alors reconnu comme son meilleur rédacteur lors de sa graduation.Pour la suite de sa carrière, le jeune avocat se montre confiant : « J'anticipe un bon futur, j'aimerais surtout développer mes compétences auprès de mes mentors » .Détenteur d'un baccalauréat en droit civil et d'un Juris Doctor de la faculté de droit de l’Université McGill, Me Laurent Crépeau a également complété son parcours avec une maîtrise en arbitrage international à New York University.Plus tôt cet été, deux autres stagiaires ont rejoint les rangs du cabinet à titre d’avocats en droit des affaires : Meet Me« Nous sommes heureux de compter parmi nos équipes ces jeunes avocats qui se démarquent par la qualité de leur travail, leur leadership et leur aspiration à l’excellence », a ajouté Richard Laramée, président du conseil d’administration de DS Avocats Canada.