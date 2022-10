Debra Steger. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Les honorables Claire L’Heureux-Dubé et Louis LeBel. Source: Site web de la Cour suprême du Canada

Me Éric Bédard. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.s’est vu remettre un doctorat d’honneur, le 25 septembre dernier, pour s’être brillamment distinguée tout au long de sa carrière. Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Victoria et d’une maîtrise en droit à l’Université du Michigan.De 2004 à 2019, elle a enseigné à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Debra Steger a écrit ou édité 11 livres et près de 140 articles, chapitres de livres et rapports dans le domaine du droit commercial international. En 2016, elle est nommée titulaire de la chaire Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce de la même université.Sa contribution dans le droit commercial a mené à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Debra Steger a aussi joué un rôle majeur pour les accords du Cycle d’Uruguay, ce qui a permis de réaliser la plus grande réforme du système commercial mondial.Les neufs juges de la Cour suprême du Canada ont terminé leur séjour à Québec en participant à une activité qui réunissait près de 400 professeurs et étudiants de la Faculté de droit de l’Université Laval.Les magistrats ont donc pu échanger pendant environ trois heures sur différents aspects de leur réalité professionnelle particulière avec la communauté étudiante.Le lancement du Laboratoire en droit des services financiers a eu lieu le 20 septembre dernier. Ce projet a été mis en place afin faire plus de place aux activités de recherche et au soutien à la collectivité. Le Laboratoire vise à préparer la relève et à l’aider à contribuer aux échanges sur le cadre juridique et sur les pratiques de gouvernance dans cette industrie.La Faculté de droit a salué le parcours hors du commun de deux grands juristes diplômées de l'Université Laval, les honorableset. Le 9 septembre dernier, le Barreau de Québec a souligné le 60e anniversaire d’inscription du Tableau de l’Ordre de Louis Lebel, ancien juge de la Cour suprême du Canada.L’honorable Claire L’Heureux, aussi juge retraitée de la Cour suprême et juge en résidence à la Faculté a également reçu cet honneur pour souligner ses 70 ans de carrière.Me, associé directeur de Fasken, a fait une promesse de don de 25 000 dollars en faveur d’une bourse d’études dédiée à la mémoire de son père,. Ce géant de la politique québécoise est l’un des plus illustres diplômés de la Faculté de droit, Section de droit civil de l’Université d’Ottawa.Cette bourse commémorative sera destinée à un étudiant de la Faculté de droit qui se sera démarqué dans ses engagements en faveur des droits à l’égalité et de la promotion des droits et libertés.