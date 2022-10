Me Francis Hemmings. Source: LinkedIn

Mese joint à Alepin Gauthier en provenance du cabinet Robinson Sheppard Shapiro (RSS).Cet avocat plaidant a effectué un court passage chez RSS, puisqu’il y était entré en juin dernier.Auparavant, Me Hemmings a œuvré au sein de sa propre étude légale, entre janvier 2015 et mai 2022: Hemmings Avocat. Il a acquis au fil de ces années de l’expérience en litige civil et commercial, principalement en droit successoral et en droit des personnes vulnérables.Francis Hemmings a complété son stage du Barreau chez Lauzon Bélanger Lespérance en 2012, une boutique où il a ensuite travaillé pendant deux ans et demi. Il s’était alors spécialisé dans les actions collectives.Me Francis Hemmings est titulaire d’un diplôme en génie biotechnologique. Son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et sa formation en génie lui ont permis de travailler au Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, à titre d’assistant de recherche. Il y était en charge du traitement des questions légales, éthiques et scientifiques en lien avec les brevets, les biobanques et les assurances.Il a été administrateur de l’Association du Jeune Barreau de Longueuil entre mai 2016 et mai 2021.