Me Stéphanie Girard. Photo : LinkedIn

« Lavery est heureux d'accueillir, avocate principale et agent de marques de commerce au sein du bureau de Montréal », se félicite le cabinet.Cette Barreau 2014 intègre le groupe de propriété intellectuelle. Celle-ci conseille les entreprises dans divers domaines, notamment les marques de commerce, les droits d'auteur, les secrets de commerce, le droit de la publicité et la Charte de la langue française.Son expertise englobe également la rédaction d'ententes variées en matière de propriété intellectuelle et les revues diligentes.« J'étais à la recherche d'une équipe qui me représente et avec laquelle je me projette d'évoluer en tant qu'avocate. Quand j'ai rencontré mes futurs collègues chez Lavery, j'ai très rapidement eu le sentiment d'avoir trouvé ce que je cherchais », confie la jeune femme sur le site du cabinet.Et celle-ci d’ajouter : « J'ai senti qu'on voulait réellement apprendre à me connaître, qu'on avait une vision pour moi et pour nous en tant qu'équipe, qu'on allait m'épauler à travers les diverses étapes de mon parcours et qu'on avait déjà mon bien-être et mon épanouissement à cœur ».C’est dans le domaine artistique que la jeune femme a démarré sa carrière. Elle a été conseillère juridique d’abord au Cirque Éloize puis au sein du groupe du Cirque du Soleil.Stéphanie Girard a ensuite fait ses armes en tant qu’avocate et agent de marques au sein du cabinet Fasken et par la suite, chez Smart & Biggar.Depuis 2022, celle-ci est présidente de la section de droit « Information, télécommunications et propriété intellectuelle » de l'Association du Barreau du Canadien, pour la division du Québec.Elle est également présidente de l’École de cirque de Verdun et membre de l'International Association of Privacy Professionals, la plus grande communauté de professionnels de la protection des données.Me Stéphanie Girard détient un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke.