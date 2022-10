Peter Feldberg. Source: Site web de Langlois

Le cabinet vient d’obtenir le statut Mansfield Certification Plus.Cela signifie que Fasken compte au moins 30 % d’avocat.e.s de groupes sous-représentés dans bon nombre de ses postes de direction et des comités actuels.Un statut dont se félicite, associé directeur du cabinet : « Les objectifs annuels fixés dans le cadre de ce programme nous permettent d’obtenir une mesure, établie par une partie indépendante, de l’engagement de notre cabinet envers l’équité, la diversité et l’inclusion. ».Les 5, 6 et 7 octobre derniers, Me, associé en litige fiscal et chef du Groupe Affaires, a participé à titre de conférencier au Congrès annuel de l’Association de planification fiscale et financière du Québec.Expert en matière de litige fiscal civil et pénal, Me Martin Delisle s’intéresse aux questions portant sur la fraude fiscale, les taxes à la consommation ou encore la vérification fiscale.La saison automnale est l’occasion idéale de profiter de la beauté des paysages québécois. Et ça, l’équipe en droit de la construction de chez Cain Lamarre semble l’avoir bien compris !Celle-ci a pu profiter d'une belle journée ensoleillée à Entourage sur-le-Lac au Lac-Beauport dans le cadre d'une activité de « team building ».« Langlois Avocats est fier d’annoncer que le Litigation Counsel of America (LCA), prestigieuse société honorifique regroupant les plus illustres avocats plaidants d’Amérique, a reconnu l’excellence en litige de deux de ses associés. », peut-on lire sur le site du cabinet.Ce titre a été décerné à Me, présidente du Conseil d’administration du cabinet, et Me, chef du secteur Litige et règlement de différends.Durant tout le mois d’octobre, Morency arbore fièrement le rose !Plus que jamais, le cabinet se mobilise afin d'amasser des fonds pour la Fondation cancer du sein Québec dans le cadre de la Virée Rose 2022.Le cocktail d’ouverture officielle de la place d’affaires de Brossard vient d’avoir lieu chez Therrien Couture Joli-Coeur.Un événement célébré sous la thématique « Le Social d’automne »…Du 16 au 19 octobre, c’est à San Francisco que l’on a pu retrouver l’équipe de chez Robic à l’occasion de l'événement : « Les 2022 Annual Meeting ».Assurément, le cabinet ne pouvait manquer ce rendez-vous incontournable dans le monde de la propriété intellectuelle !