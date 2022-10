Zachary Ouimet

Il travaille à temps plein en tant qu’avocat chez BCA Avocats à Montréal, où il pratique entre autres dans les domaines du litige civil et commercial. Il se présente d’ailleurs comme un « gars de litiges ».est un professionnel occupé, ce qui ne l’empêche pas de faire partie d’un duo de musique country à succès, Fives Roses « On m’a dit pendant des années qu’il serait impossible de pratiquer le droit et d’avoir une activité secondaire sérieuse, que les entreprises désapprouveraient le fait que je chante dans un groupe et qu’il n’y avait tout simplement pas assez d’heures dans une journée », a décrit l’avocat dans un récent post LinkedIn en anglais qui lui a valu plus de 500 « like ».Dans ce même post, accompagné d’une double photo de lui en tant qu’avocat à gauche et que chanteur en tournée à droite, Zachary Ouimet explique pourquoi cette idée s’avère fausse. Il assure d’ailleurs se sentir « revigoré et motivé pour être le meilleur avocat possible » quand il revient de la route après une tournée avec son duo.Contacté par Droit-Inc, le Montréalais d’origine explique avoir commencé à jouer de la guitare dès ses 11 ans, alors qu’il était un grand fan de Jimi Hendrix.« J’ai vite découvert que c’était le côté composition et le fait de jouer en live qui m’intéressait. À 14 ans, j’ai commencé à jouer dans des bands de punk rock et de pop rock et j’ai passé pas mal les 15 années suivantes à le faire. »À 30 ans, Zachary Ouimet a fait ce qu’il appelle un « switch » : ayant toujours aimé la musique country, il a décidé de « partir un duo » dans ce genre musical avec une amie, duo que tous deux forment aujourd’hui depuis six ans.« C’est une histoire vraiment drôle, se souvient l’avocat. On faisait une séance de photos avec mon ancien band, ça a eu lieu dans un salon de barbier et la fille qui nous coupait les cheveux pour nous préparer était Jade, la fille de mon band. Je lui ai dit que je chantais, elle m’a expliqué qu’elle aussi. Je l’ai contactée quelques mois plus tard et c’est là qu’on a parti le duo ».Celui qui a obtenu son Barreau du Québec en 2013, son Barreau de l’Ontario en 2014, et qui a notamment travaillé chez Robinson Sheppard Shapiro, puis ROBIC avant d’atterrir chez BCA Avocats en avril 2022, explique que son duo a d’abord pris deux ans pour composer de la musique avant d’enregistrer un premier EP en 2018.« On a décidé en 2020 de descendre à Nashville et d’enregistrer avec un nouveau producteur. Après avoir enregistré de nouvelles chansons, on a commencé à négocier avec la maison de disques MDM Recordings, basée à Toronto, et on a signé un contrat de disques début 2021 », détaille l’avocat.Le duo joue principalement à l’extérieur de Montréal, surtout en Ontario, explique Zachary Ouimet, qui précise avoir déjà joué à Calgary et avoir pour projet d’y retourner, puis d’aller dans les Maritimes. « Il y a un intérêt grandissant pour la country aussi au Québec, notre but est également de jouer plus de spectacles ici », remarque-t-il.La réalité est en tout cas très claire pour l’avocat : allier son travail et sa passion est faisable. « C’est sûr que ça monopolise beaucoup de temps mais en même temps, c’est important pour moi de le faire. Quand on gère bien ses heures, je pense qu’on est capable de le faire. Quand je suis au bureau, j’y suis à 100 %. »Selon Zachary Ouimet, avoir quelque chose qui « t’emmène ailleurs » à côté du travail est d’ailleurs essentiel. Cela permet d’utiliser une autre partie de son cerveau. Ce qu’il apprécie avec son choix de vie est de pouvoir partir d’un milieu « très organisé » à un milieu de composition de chansons « où il n’y a pas de règles, pas de lois… »« Après avoir joué des shows devant des milliers de personnes, retourner à la Cour et plaider devant un juge, devant une salle d’une quinzaine de personnes, ce n’est pas la fin du monde ! », s’amuse-t-il.Quant à ses collègues, ces derniers le soutiennent, assure l’avocat. « Je ne sais pas si j’aurais reçu des critiques ailleurs, mais chez BCA ils me supportent à 100 %, ce sont des grands amateurs de musique, ils viennent à mes spectacles, ils savent que ça me passionne, que ça me tient à cœur et que je suis heureux grâce à ça. »Le duo Five Roses , disponible sur les principales plateformes numériques musicales et qui a son propre site Web, compte partir en tournée en février 2023, en Ontario, avant de retourner à Nashville au printemps prochain pour « sortir de la nouvelle musique ».Comment d’ailleurs partir en tournée tout en travaillant comme avocat ? « Tout le monde me demande comme je m’organise : quand certains prennent trois semaines pour aller en Europe, moi je prends des vacances pour ça », explique tout simplement l’avocat, qui donne rendez-vous à tous en tournée… ou en salle d’audience !