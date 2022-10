Taïna Bouchard, Anabel Damaso, Jean-Philippe Désilets, Steven Lortie Desmarais et Felipe Díaz Villegas. Source: Site web de Lavery

Lavery fait le plein en recrutant pas moins de cinq avocats!Meest membre du groupe litige et règlement de différends chez Lavery. Elle exerce principalement en droit des assurances, ainsi qu’en responsabilité civile et professionnelle.« Je suis très heureuse de me joindre à cette belle grande équipe ! » mentionne-t-elle sur LinkedIn.Cette Barreau 2014 détient un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Elle a été membre du conseil d’administration de la chambre de commerce du Lac-St-Jean-Est en 2016 et du Club Richelieu féminin d’Alma.Avant de se joindre à Lavery, Taïna Bouchard a été avocate chez Jean-Pierre Lévesque Avocats, chez Larouche, Lalancette, Pilote avocats, chez Industrielle Alliance assurance auto et habitation et chez Promotuel Assurance. Elle a aussi eu l’opportunité de travailler au Lac-Saint-Jean, en cabinet privé.Au fil des années, Me Bouchard a développé une expertise pour les recours subrogatoires dans le domaine de l’hydraulique impliquant les Villes et les Municipalités du Québec.est membre du groupe droit du travail et de l’emploi chez Lavery. Dans le cadre de sa pratique, cette avocate touche à tous les aspects des relations de travail.« J'ai choisi de me joindre à Lavery pour l'excellence du cabinet, de même que son leadership en affaires et dans le domaine juridique. L'expertise du bureau en droit du travail est incontestable et la culture d'entreprise est réellement remarquable. C'est avec grand plaisir et enthousiasme donc, que je me joins à vous tous et toutes », dit-elle sur le site web du cabinet.Cette Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit civil à l’Université d’Ottawa. Avant de se joindre chez Lavery, elle a été agente des litiges chez Santé Canada, avocate chez BCF et avocate en droit du travail et de l’emploi chez Gowling WLG.Elle pratique le droit en français, en anglais et s’exprime couramment en espagnol et en portugais.est membre du groupe litige et règlement de différends. Sa pratique est axée sur le litige en matière d’assurances, responsabilité du fabricant et du vendeur, construction et responsabilité civile.Me Désilets est appeléà plaider devant toutes les instances judiciaires du Québec et œuvre tant en demande qu'en défense.« Rejoindre Lavery a été motivé par ma volonté de me joindre à une équipe de juristes expérimentés et d'évoluer parmi les plus réputés. Je suis très fier de rejoindre un cabinet qui rayonne depuis longtemps et qui est chef de file en litige », ajoute-t-il sur le site du cabinet.Ce Barreau 2020 est titulaire d’un certificat en criminologie à l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. Avant de se joindre à Lavery, il a été étudiant en droit chez Crochetière Pétrin et avocat chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.est membre du groupe droit des affaires du cabinet. Sa pratique est axée dans les domaines de capital-investissement, capital de risque, financement bancaire et les fusions et acquisitions d’entreprises.« Œuvrant auparavant au sein d'un cabinet privé en droit transactionnel, c'est principalement mon désir de spécialiser ma pratique dans les domaines de capital de risque et capital-investissement qui m'a convaincu de rejoindre l'équipe de Lavery », explique-t-il sur le site du cabinet.Dans le cadre de ses mandats, Steven est appelé à négocier, à rédiger divers contrats et conventions, conseiller la clientèle du cabinet et faire des recherches légales, jurisprudentielles et doctrinales.Me Desmarais est titulaire d’un certificat en droit et d’un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Ce Barreau 2021 a participé au concours de débats de Fasken, à la simulation de valeurs mobilières de Davies et à la simulation de procès Harold G. Fox Moot, en propriété intellectuelle.Avant de rejoindre l’équipe de Lavery, ce jeune avocat était étudiant en droit chez Sodavex et avocat en droit des affaires chez Morency. « Steven est reconnu pour sa sagacité qui lui permet de rapidement comprendre les enjeux complexes des différents mandats qui lui sont confiés », décrit le cabinet Lavery.est membre du groupe de droit des affaires. Sa pratique se concentre sur les fusions et acquisitions, le financement institutionnel et les projets majeurs d’infrastructure publique.« Ce qui m'a d'abord convaincu de me joindre à Lavery, c'étaient les gens et le visage humain du cabinet! Il s'agit d'un cabinet de premier plan, avec des dossiers très variés, avec une structure agile lui permettant de servir une multitude des clients avec des besoins divers », détaille-t-il sur le site du cabinet.Felipe est membre du Barreau de l’Ontario (2021), du Barreau du Québec (2018) et du Barreau de la Colombie (2006). Il détient un baccalauréat en droit et une spécialisation en droit fiscal à l’Université pontificale bolivarienne. Il complète présentement un doctorat en droit à l’Université de Montréal.Avant de se joindre à Lavery, il a été conseiller juridique les firmes canadiennes de génie-conseil WSP et Englobe en plus d’avoir été avocat chez McCarthy Tétrault. Son habileté à travailler en français, anglais et espagnol lui permet d’être efficace dans les dossiers provinciaux, nationaux ou internationaux.« Felipe est reconnu pour être un avocat charismatique, optimiste, mobile influant, avec un excellent esprit d’équipe qui saura comprendre les enjeux afin d’apporter une solution novatrice », mentionne le cabinet sur son site web.