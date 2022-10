Me Louis Gabriel Doré-Bergeron Source: LinkedIn.

Le 3 octobre dernier, le cabinet Stein Monast accueillait un nouvel associé, Me. Ce notaire œuvre principalement dans les secteurs de droit immobilier et du financement.« L'envie de travailler avec une équipe pluridisciplinaire a été l'élément motivateur principal derrière cette décision. Les trois dernières années à travailler à mon compte ont été remplies de défis et d'apprentissages », a-t-il dit sur LinkedIn.Il ajoute: « Je suis très fier du chemin parcouru et des expériences acquises.Je me concentrerai maintenant sur le droit immobilier commercial (financement, transactions, conseil, etc.), domaine qui me passionne et dans lequel j'apprends encore à chaque jour ».Il a débuté sa carrière en tant que notaire chez Fleury & Associés Notaires, puis chez LGD Notaires de façon indépendante, pendant quatre ans.Il a par la suite été chargé de cours en baux commerciaux à la maîtrise en droit notarial de l’Université Laval. Me Doré-Bergeron a également occupé les postes de vice-président puis président au conseil d’administration du CPE La Courtepointe.Avant de se joindre à Stein Monast, Louis Gabriel Doré-Bergeron a travaillé en tant que notaire chez Tremblay Cossette Gaudreau & Associés. Ses principaux champs de pratique sont le financement, les transactions immobilières, les rapports de titres, la négociation et révision de contrats divers, les baux commerciaux et la copropriété divise.« J'adore notamment travailler avec les entrepreneurs, promoteurs et constructeurs de la région et j'accorde une grande importance à la disponibilité envers mes clients », explique-t-il sur LinkedIn.Me Doré-Bergeron détient un baccalauréat en droit, un D.E.S.S. en droit notarial de l’Université Laval et il a été admis à la Chambre des notaires en 2012.