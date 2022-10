Natalie Goulard et Sharlie Gaudette-Richard . Source: Site du cabinet BLG

L’avocatea fait son entrée chez BLG en tant qu’associée, en juillet dernier.« Nous avons le plaisir d’annoncer la venue de Natalie Goulard au cabinet. En poste au bureau de Montréal, elle enrichira l’expertise du cabinet en matière de droit fiscal », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Me Goulard détient un baccalauréat ès arts en psychologie et un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa. Elle est membre du Barreau de l’Ontario depuis 1995 et du Barreau du Québec depuis 2018.Elle est actuellement membre de la Société des plaideurs, de la Fondation canadienne de fiscalité et de l'Association de planification fiscale et financière. Avant de se joindre à BLG, Natalie Goulard a été associée chez Ogilvy Renault Canadian Solicitors.Elle a aussi fait partie de l’équipe du ministère de la Justice du Canada en tant qu’avocate générale, pendant plus de 20 ans. Elle se spécialise dans tout ce qui touche les litiges et le règlement des différends en matière de fiscalité. Natalie Goulard est souvent invitée comme conférencière dans des séminaires sur la fiscalité et l’art de la plaidoirie.a rejoint l’équipe de Borden Ladner Gervais en tant qu’avocate, en août dernier. Elle se spécialise en droit immobilier, en fusions et acquisitions, en prêt et financement immobiliers et en droit des sociétés et commercial.Cette Barreau 2018 détient un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Ottawa et un Juris Doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal. En 2021, elle a été collaboratrice au Réseau Jeunes Leaders de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.Avant de se joindre à BLG, Me Gaudette-Richard a travaillé au sein du Ministère de la sécurité publique en gestion des dossiers en plus d’être auxiliaire de recherche en droit fiscal à l’Université de Montréal.Elle a aussi été stagiaire, avocate, puis conseillère juridique chez Ivanhoé Cambridge. Chez BLG, elle travaille sur tout ce qui touche aux opérations d'acquisition, aux ventes, aux financements et aux projets d’aménagement.