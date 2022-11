Me Yves Morin

En pleine croissance depuis plusieurs années, Roy Bélanger agrandit son équipe ! Le cabinet vient d’annoncer le recrutement de six nouveaux avocats et d’une technicienne. Focus sur ces nouvelles recrues.Me Yves Morin s’est joint au cabinet Roy Bélanger, à titre d’avocat conseil. Il est spécialisé en droit du travail, en droit de l’emploi, en droit administratif et en droit des personnes.Il est l’un des fondateurs de la société d’avocats Lamoureux Morin au sein de laquelle il a exercé le droit pendant plus de 43 ans.Durant sa carrière, Me Yves Morin a plaidé devant différentes instances spécialisées et devant les tribunaux supérieurs.Il a également agi comme formateur, tant devant les conseillers et représentants syndicaux de plusieurs organisations syndicales que lors d’activités de formation reconnues par le Barreau du Québec.Me Yves Morin a été honoré par le Barreau qui lui a octroyé le titre d’avocat émérite en 2014.Il est diplômé en droit de l’Université du Québec à Montréal.Me Isabelle Leblanc possède une expertise dans le domaine du droit du travail et de l’emploi tant au niveau provincial que fédéral.Elle représente des salariés qu’ils soient syndiqués ou non dans plusieurs secteurs d’activités comme le transport, les télécommunications, les ministères, les organismes gouvernementaux et les municipalités.Cette avocate a travaillé auparavant au cabinet Lamoureux Morin. Un cabinet qu’elle a rejoint au moment de l’obtention de son Barreau, en 1999.À la suite de la fermeture du cabinet, elle s’est jointe à l’équipe de Roy Bélanger en septembre dernier.Me Isabelle Leblanc est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle a également complété une maîtrise en droit social et du travail à l’Université du Québec à Montréal en 2004.Me Lylia Benabid occupe la fonction d’avocate à l’information juridique.Avant de rejoindre le cabinet Roy Bélanger, Me Lylia Benabid a développé et coordonné un ensemble de projets d’information juridique destinés à des publics variés au sein de l’organisme Éducaloi.De 2016 à 2020, Me Lylia Benabid s’est spécialisée en droits humains et a effectué plusieurs missions à l’étranger pour le compte d’Avocats sans Frontières Canada et du Programme des Nations Unies pour le développement.La jeune femme a débuté sa pratique en droit corporatif et des affaires, en droit du travail et en droit de la propriété intellectuelle au sein du cabinet Propulsio 360º.Elle a effectué son stage du Barreau au Tribunal administratif du Québec.Me Lylia Benabid est détentrice d’un baccalauréat en études internationales et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle complète présentement une maîtrise en droit international de l’Université du Québec à Montréal.Me Emmanuelle Arcand consacre sa pratique au droit du travail et de l’emploi, plus spécifiquement en matière de rapports collectifs de travail et dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.Cette Barreau 2019 a débuté sa pratique en droit criminel et carcéral, où elle a eu l’opportunité de travailler dans des dossiers d’envergure et de plaider devant la Cour d’appel du Québec.Me Emmanuelle Arcand est titulaire avec distinction d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.Récemment assermentée, Me Béatrice Proulx a décidé de démarrer sa carrière au sein du cabinet où elle a effectué son stage du Barreau.Celle-ci consacre notamment sa pratique à la défense des intérêts des salariés provenant d’associations policières et ambulancières à travers le Québec.Ancienne étudiante-athlète de l’équipe de tennis du Vert & Or, Me Béatrice Proulx est diplômée du programme coopératif Droit-MBA de l’Université de Sherbrooke.Elle est ainsi titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires.Me Alexie Hénault-Gagnon consacre sa pratique en droit du travail et de l’emploi à la défense des intérêts des membres de diverses associations, notamment ceux de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.Cette Barreau 2022 a réalisé son stage au sein du cabinet Borden Ladner Gervais.Durant ses études universitaires, Me Alexie Hénault-Gagnon s’est impliquée au sein du Comité de droit du travail à titre de vice-présidente aux événements. Elle a également participé à des compétitions et des simulations parascolaires.Elle est diplômée d’un baccalauréat en Relations Industrielles de l’Université de Montréal.Milia Langevin a complété ses études en techniques juridiques en mai 2022. Elle a effectué son stage de technique auprès du cabinet Lamoureux-Morin pour ensuite se joindre au cabinet Roy Bélanger, une fois son titre de technicienne juridique acquis.Elle poursuit présentement ses études à l’Université d’Ottawa où elle a commencé un baccalauréat en droit en septembre dernier.