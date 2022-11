Source: Shutterstock

Voici les principales raisons qui expliquent pourquoi la diversité et l’inclusion sont importantes dans votre équipe juridique, selon DiliTrust.La diversité dans un cabinet peut permettre à votre équipe de voir les choses différemment. Il est parfois important d’avoir un nouveau regard sur certaines situations afin de mieux comprendre un enjeu.Un manque de diversité au sein de votre entreprise peut aussi affecter négativement votre réputation. Ce n’est pas suffisant d'engager des personnes de races, d’ethnies et de genres différents dans votre équipe pour dire que vous êtes inclusif. La diversité doit aussi se trouver dans les postes de direction et non seulement chez les nouveaux venus.S’impliquer dans une équipe diversifiée et qui provient de différents milieux peut vous aider à développer votre créativité. En effet, cela peut vous permettre de proposer et d’entendre des solutions plus innovantes pour votre service juridique en plus d’encourager un environnement sain et collaboratif.Embaucher une personne uniquement pour utiliser les mots « diversité et inclusion » pour décrire votre entreprise, n’aide pas du tout la cause. Cela est seulement possible lorsque vous créez une vraie culture de diversité, d’égalité et d’inclusion dans votre service juridique.Cela peut être fait en organisant des discussions sur la façon d’éliminer les préjugés, en s’engageant comme véritable allié et en écoutant de nouveaux points de vue sans jugement. N’hésitez pas à aller voir des employés pour demander leur point de vue sur la diversité et l’inclusion dans votre entreprise. C’est avec ça que vous pourrez faire de réels changements.Avoir une équipe diversifiée peut vous aider à avoir de nouvelles idées et de nouvelles opinions juridiques. Cela peut être possible lorsqu’il y a une écoute et une compréhension envers des cultures différentes.Selon Glassdoor, « plus du trois quarts des chercheurs d’emploi et des employés (76 %) ont mentionné que la diversité de la main-d’œuvre est un élément important à considérer dans l’évaluation d’une entreprise ou d’une offre d’emploi ».Avoir une main-d'œuvre diversifiée peut vous aider à attirer de nouveaux talents dans votre cabinet. Il est essentiel d’instaurer dans votre équipe une réflexion sur la notion de privilèges afin d’ouvrir la porte à des discussions qui favorisent le changement.