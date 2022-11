Mes Ana Maria Zuluaga et Jeffry Awwad. Sources: LinkedIn et site web de Goldwater, Dubé

Le cabinet Goldwater, Dubé poursuit sa croissance avec la nomination de deux nouveaux associés, MesetIls se joignent à deux associés déjà en place, MesetMe Jeffry Awwad détient un baccalauréat ès arts en science politique de l’Université de Concordia ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. C’est durant ses études qu’il a développé une passion pour le droit de la famille.Ce Barreau 2014 a commencé sa carrière en droit chez Hydro-Québec en tant que stagiaire, pendant sept mois.« Durant ce stage, j’ai eu la chance de plaider pour la première fois sur un dossier. Ça été un moment très spécial pour moi, car c’est là que j’ai compris que je voulais développer une pratique axée sur le litige », explique-t-il.En 2015, il est devenu avocat pour Goldwater, Dubé. Sept ans plus tard, il est nommé associé au sein du même cabinet.« C’est un accomplissement que j’ai toujours voulu atteindre dans ma carrière. Être associé pour un cabinet a toujours été un rêve pour moi », ajoute-t-il.L’avocat mentionne que son rôle au sein du cabinet ne changera pas énormément.« Je pense que je vais garder les mêmes responsabilités que j’ai en ce moment. Je souhaite tout de même continuer d’être un mentor pour les jeunes avocats », dit-il. Ana Maria Zuluaga détient un baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a été étudiante en droit, stagiaire, puis avocate chez Barraza & Associés.« À la fin de mon stage, je me suis associée au cabinet. C’est là que j’ai découvert ma passion pour le droit de la famille », mentionne-t-elle.Mais après un an et demi à travailler pour ce cabinet, cette Barreau 2015 sentait qu’elle devait quitter pour travailler avec une plus grande équipe.« J’avais un peu l’impression que j’avais arrêté d’apprendre. J’avais besoin d’un nouveau défi et c’est comme ça que j’ai appliqué Goldwater, Dubé », ajoute-t-elle.Ce cabinet était exactement ce qu’elle recherchait. Une plus grande équipe, du soutien de ses collègues et des dossiers d’une plus grande envergure. Me Zuluaga est maintenant associée au sein du cabinet après six ans comme avocate.« Même si je suis associée, mon rôle d’avocate va continuer d’être le même. Je vais tout simplement avoir une plus grande implication auprès des jeunes avocats. J’étais déjà en charge de la course aux stages, donc je suis déjà habituée à recruter les gens et à les former. C’est un rôle qui est important et que j’apprécie beaucoup », explique-t-elle.Les deux associés ajoutent également qu’ils sont fiers de travailler pour un cabinet très inclusif.« Lorsqu’on reçoit des étudiants, on se fait souvent dire que notre cabinet est l’un des plus diversifiés qu’ils ont vu. Si vous regardez notre site web, la grande majorité de nos avocats sont issus de la diversité. Ils sont soit immigrants ou ils proviennent d’une famille immigrante. Et ça c’est important », concluent-ils.