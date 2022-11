L'avocat Marc Bellemare. Source: Radio-Canada

Me, ancien ministre libéral de la justice, veut s’assurer que le nouveau ministre de la Sécurité publique,, soit informé de la dure réalité que vivent ces parents, incapables de vivre leur deuil n’ayant pas les réponses à leurs questions.« Ces mères et ces pères de familles doivent savoir ce qui s’est passé. Ils doivent savoir le travail qui a été fait par les policiers pour tenter de retrouver leurs enfants. Ils doivent aussi connaître les témoins qui ont été rencontrés et pourquoi ça n’a pas donné de résultats concrets, bref, ils ont le droit de tout savoir », lance Me Bellemare, en entrevue téléphonique avec Droit-inc.Celui qui a été ministre de la Justice sous le gouvernement de Jean Charest, déposera donc sept recommandations.Au nom des familles attristées, la Commission d’enquête de Me Bellemare implore le gouvernement caquiste:De créer une commission d'enquête publique sur la destruction et la perte des pièces à convictions dans plusieurs dossiers de meurtres, et ce, afin d'y convoquer des témoins ou responsables de ces fautes.Que toutes les enquêtes de meurtre et de disparition sur le territoire du Québec soient menées exclusivement par la Sûreté du Québec après une période de 20 ans. La raison étant d'un lien possible entre un ou plusieurs de ces crimes le cas échéant. La Sûreté du Québec possède ainsi une grande expertise, un laboratoire de médecine légale ainsi que de profileurs.Mettre sur pied un protocole rigoureux pour assurer la conservation des prélèvements et exhibits dans un endroit centralisé à la Sûreté du Québec.Assurer de la part de la police un suivi des témoins clés dans les enquêtes policières et que ces informations soient ainsi colligées.Toujours informer les familles et de façon systématique de l’évolution de l’enquête.Permettre aux familles d’avoir accès aux informations globales d'un dossier de la police si, 25 ans après le meurtre, aucun suspect n’a été arrêté ni accusé.Et la formation des enquêteurs doit être bonifiée.Me Bellemare pourra compter sur l’aide du cinéaste, qui a réalisé de nombreux documentaires sur des enfants portés disparus ou tués au Québec, de même que l’écriture d’un livre avec des témoignages inédits sur l’histoire, la fillette de 9 ans de Trois-Rivières, qui avait semé tout un émoi partout dans la province en 2007, lors de son enlèvement, dont les restes ont été retrouvés 8 ans plus tard.Trop souvent, M. Parent s’est fait répondre par la police, dans le cadre des recherches pour ses documentaires, que les dossiers sont « perdus ou détruits ».Par ailleurs, Me Marc Bellemare confirme que des appels sont entrés depuis la conférence de presse, présentée vendredi dernier, en lien avec de nouveaux éléments dans la mystérieuse disparition dede Québec, il y a 15 ans.« Je ne peux dire la nature des appels ni le nombre pour l’instant. Nous sommes à récolter les informations qui seront dévoilées d’ici la fin de l’année », s’est contenté de répondre l’avocat, mardi matin.C’est qu’un homme, qui résidait à l’époque à Hawkesbury, à l’angle de la rue Lansdowne et Cameron, est convaincu que la femme qui est venue frapper à sa porte en pleine nuit, en décembre 2009, était véritablement Marilyn Bergeron.l’aurait même accueilli une quinzaine de minutes chez lui, le temps qu’elle place un appel téléphonique pour ensuite repartir. Il dit ne plus jamais l’avoir revue depuis.Aujourd’hui, la femme disparue dans des circonstances qui demeurent nébuleuses serait âgée de 38 ans.Toute information pouvant permettre de retrouver Marilyn Bergeron peut être transmise à l’avocat Me Marc Bellemare au 418-681-1227 ou à la famille de la disparue au 1 800 840-1526.