Mes Sarah Belouchi et Catherine Duplessis-Guindon. Source: LinkedIn

Le cabinet Hudon accueille dans son équipe deux jeunes avocates, MesetCe cabinet boutique situé à Montréal a pour le moment cinq avocats qui exercent principalement dans le domaine des litiges relatifs au domaine des valeurs mobilières et des litiges civils et commerciaux.Sara Belouchi détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal et est inscrite au Tableau de l’ordre depuis 2020.« J’ai choisi d’étudier en droit pour défendre les droits et intérêts des personnes. Je crois que c’est un énorme privilège pour nous, les avocats, d’être la voix de ceux et celles qui en ont besoin », explique-t-elle.Durant ses études, elle a participé bénévolement à la Clinique juridique de l’UQAM. Elle a par la suite été stagiaire, puis avocate chez Jeanniot Inc, où elle a pratiqué le litige civil et commercial. Elle a ensuite fait un court passage chez Devichy Avocats pour ensuite rejoindre, en août dernier, le cabinet Hudon Avocats.« Ce qui me manquait un peu dans mes dernières expériences de travail, c’était la rigueur d’un grand cabinet et la qualité des dossiers, mais dans un contexte plus souple. Je suis maman de trois jeunes enfants, donc je ne peux pas dire oui à tout et à n’importe quel moment. C’est ce que j’ai retrouvé chez Hudon Avocats », se réjouit-elle.Me Belouchi souhaite un jour détenir un poste de gestion dans le domaine du droit.« Le côté gestion et entrepreneurial est quelque chose qui m’attire beaucoup dans le domaine du droit. J’ai pratiqué un peu en droit du travail et j’ai fait beaucoup de conseil client avec des entrepreneurs en construction. Alors oui, je dirais qu’à court, moyen ou long terme, j’aimerais bien être associée dans un cabinet », mentionne-t-elle.Catherine Duplessis-Guindon détient un baccalauréat en psychologie-sociologie et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle est membre du Barreau depuis 2022.« Être avocate a toujours été un rêve de gamine pour moi. Il y a plusieurs juristes dans ma famille, donc je connaissais déjà assez bien le domaine du droit avant de l’étudier », dit-elle.Tout au long de son parcours universitaire en droit, Me Duplessis-Guindon a agi à titre de bénévole pour l’organisation Pro Bono Student Canada afin d’acquérir de l’expérience pratique.Elle a par la suite été étudiante en droit pour Beauchamp et Gilbert Notaires et pour la Banque Nationale.C’est en janvier dernier qu’elle a rejoint le cabinet Hudon en tant que stagiaire, puis avocate.« Durant mes études, je voulais vraiment aller en droit de la famille. Puis, la vie nous amène parfois à différents endroits et c’est ce qui m’est arrivé. Aujourd’hui je suis avocate en droit civil et commercial et je suis grandement surprise de voir que j’adore pratiquer dans ce domaine », confie-t-elle.Mais ce qu’elle aime plus du cabinet Hudon, c’est le fait de travailler avec une petite équipe de cinq avocats.« J’aime l’esprit familial et le sentiment de proximité que j’ai avec mes collègues. Nous sommes très proches et nous avons une belle confiance entre nous. C’est ce qui m’a le plus accroché quand je cherchais un cabinet pour faire mon stage », conclut-elle.