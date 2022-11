Mes Raphaël Leclerc-Audet et Yanick Gagnon-Carbonneau. Source: Site web de BCF

Sept stagiaires deviennent avocats pour BCF dans les bureaux de Montréal et de Québec. « Le développement professionnel de notre relève est l’une de nos plus grandes fiertés. Nous sommes fiers d’accueillir chacun de ces talentueux professionnels parmi nos rangs et tenons à les féliciter chaleureusement », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Barreau 2021, Mese joint à l’équipe de Québec comme avocat en litige. Il est diplômé de la Fac de droit de l’Université Laval et il a été stagiaire pour BCF l’année dernière.Ce jeune avocat s’est démarqué en remportant en 2020 la première position lors d’une compétition de résolution de cas juridiques appelée Cas Responsabilité Civile, Enjeux du Droit.« Je suis très fier de poursuivre mon cheminement à titre d’avocat en litige au sein de cette merveilleuse équipe! », a-t-il ajouté sur LinkedIn.Le diplômé de la Fac de droit de l’Université de Sherbrooke, Me, rejoint aussi l’équipe située à Québec à titre d’avocat en droit du travail et de l’emploi.Il s’est joint à l’équipe de BCF en 2019 comme étudiant et y a complété cette année son stage du Barreau.« Je suis très fier de poursuivre ma carrière à titre d’avocat en droit du travail et de l’emploi chez BCF Avocats d’affaires », a-t-il dit sur LinkedIn.Son implication envers les personnes en situation de handicap et dans la communauté LGBT+ lui a permis de recevoir deux fois la bourse d’études de la Fiducie des dirigeants juridiques pour la diversité.quant à elle, effectue présentement son stage du Barreau chez BCF en litige civil et commercial. Elle est diplômée de la Fac de droit de l’Université de Montréal où elle a occupé plusieurs postes dans la vie facultaire.Elle est ambassadrice du cabinet depuis 2020 et participe à des événements de recrutement en plus d’animer le panel BCFemmes.poursuit elle aussi son stage du Barreau en droit commercial chez BCF à Montréal. Elle est diplômée de la Fac de droit de l’Université de Montréal en plus de détenir un certificat en psychologie.Elle souhaite travailler davantage dans les contrats commerciaux, les fusions et acquisitions et le rachat d’entreprises par les cadres. Cette stagiaire contribue au recrutement des nouveaux talents du cabinet.s’ajoute également à l’équipe des stagiaires du Barreau en litige chez BCF. Diplômé de la Fac de droit de l’Université de Montréal, il a aussi travaillé à titre d’étudiant en droit au sein d’Éducaloi pendant deux ans.Il souhaite développer ses compétences en litige de construction, civil et commercial en plus du droit administratif, environnemental et municipal.effectue aussi son stage du Barreau au sein du cabinet situé à Montréal. Diplômé de la Fac en droit de l’Université de Montréal, il s’est impliqué durant ses études au Comité Droit et Sport en tant que Vice-président, en organisant plusieurs conférences avec des avocats et agents de joueurs.complète également son stage en litige civil et commercial du Barreau au sein de l’équipe de Montréal. Ce bachelier en droit à l’Université de Montréal a poursuivi ses études en droit international et en droit comparé au Costa Rica, à l’été 2019.Il a aussi été stagiaire à la cour supérieure de justice auprès de l’honorableen 2020 en plus d’être bénévole au sein de la clinique juridique pour les OBNL dans la même année. Il y effectuait de la recherche juridique et de la rédaction de documents juridiques informatifs.