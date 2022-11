André Hogue n’est plus… Source: Magnus Poirier

Le notaire montréalaiss’est éteint à l’âge de 83 ans.Il a exercé durant plus de 40 années à Montréal, débutant sa carrière en 1963, en fondant son cabinet, devenu en 2005 le cabinet Hogue, Fortier et Fréchette.Le notaire ne comptait pas ses heures, travaillant six jours par semaine, 50 semaines par année. Au fil des années, Mepuis Mes’étaient joints comme associés au cabinet fondé par celui que ses associés et collaborateurs appelaient « Notaire Hogue ».Durant sa carrière, André Hogue s’est engagé au-delà du simple exercice de sa profession. Le défunt a ainsi œuvré durant 20 ans au sein de différents comités de la Chambre des notaires du Québec. Il a notamment été le président du fonds d’indemnisation pendant dix ans.Soucieux de l’intégrité professionnelle et de la protection du public, André Hogue a consacré une bonne partie de son énergie au sein du comité de discipline de la Chambre des notaires du Québec.« Si nous voulons que notre profession préserve sa pertinence et la confiance du public, il faut que ceux qui l'exercent soient au-dessus de tout soupçon. Qu'on enlève du champ les notaires qui trompent cette confiance ! » disait-il en entrevue avec le journal Les Affaires en 2007.Le notaire a été administrateur au Mouvement Desjardins pendant plus de 35 ans. Durant cette période, il a été président du conseil d’administration de la Caisse populaire Anjou durant dix années.À l’issue de sa longue carrière, André Hogue avait pris sa retraite en 2006. À présent, le cabinet Hogue, Fortier et Fréchette perpétue ses activités avec les associés Laurent Fréchette,etAndré Hogue s’est vu décerner le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) en 2006, soulignant la carrière d’un membre d’un ordre professionnel qui s’est distingué par son apport au service de sa profession et de son ordre.« Homme érudit, rigoureux, méticuleux et d'une grande droiture, il fut ce notaire vers qui nombre d'entrepreneurs et de familles, sur plusieurs générations, sont venues quérir conseils et services personnalisés », salue le cabinet Hogue, Fortier et Fréchette sur les réseaux sociaux. « Il représentait l'image inspirante et pleine de sagesse du notaire à son meilleur. », notaire à Québec, rend hommage au défunt sur Facebook: « J'ai eu appel à ses services personnellement et je lui doit toute ma gratitude pour ses services qui furent très appréciés dans des moments qui étaient très éprouvants à l'époque pour moi. »André Hogue laisse dans le deuil son épouse, ses trois enfants, Bruno, Julie et François, ainsi que ses cinq petits enfants.