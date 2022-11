Me Justine Chaput et Me Kevin Desjardins. Source: Site web de Lavery

Le cabinet Lavery agrandit son équipe avec l’arrivée de deux jeunes avocats, Meau bureau de Trois-Rivières et Meau bureau de Québec.« Nous sommes heureux d’annoncer que deux nouveaux membres se joignent à Lavery! », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Justine Chaput est membre du groupe Droit du travail et de l’emploi. Elle a choisi de rejoindre Lavery pour ses valeurs et « pour son engagement dans la communauté et le travail d’équipe ».« Dès mes premiers échanges avec les membres du cabinet, j'ai senti une concordance indéniable entre mes valeurs et les leurs, une ouverture d'esprit ainsi qu'un leadership positif et humain », explique-t-elle.Cette Barreau 2019 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en plus d’avoir participé à une école d’été en droit à la China University of Political Science and Law. Durant ses études, Me Chaput a obtenu de nombreuses mentions d’excellence en plus de figurer sur la liste d’honneur du doyen pour la qualité de son dossier académique.a également fait du mentorat à la Faculté de droit de l’Udem et a été bénévole pour le service juridique étudiants Pro Bono du Canada. Elle est coauteure de la publication « Québec Language Requirements in the Workplace », Practical Law Canada, Thomson Reuters, 2022.Me Chaput a été assistante de recherche auprès de la magistrature à la Cour Supérieure du Québec. Elle a ensuite été étudiante en droit chez Brais & associés puis stagiaire au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle a par la suite été avocate chez Stikeman Elliott pendant presque trois ans.est avocat au sein du groupe Litige et règlements des différends. Il a choisi de rejoindre Lavery pour « son expertise en litige et pour son encadrement envers les jeunes avocats».« C'est la grande cordialité des associés ainsi que de ses membres qui m'a rapidement convaincu que c'était l'endroit de prédilection afin d'entamer ma pratique », explique-t-il.Ce Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Durant ses études, il s’est impliqué auprès de la clinique juridique PROFIL de l’UdeM, au programme communautaire de bénévolat en matière d’impôt de l’Agence du revenu du Canada et à la clinique juridique itinérante.Avant de se joindre à Lavery, Kevin Desjardins a été stagiaire en droit à la Direction du contentieux du Procureur général du Québec. Cette expérience lui a permis de plaider devant les tribunaux administratifs et civils, de négocier des transactions et de rédiger des actes de procédures.