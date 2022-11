Mike Devereux et Daniel Borlack. Source: Site web de Stikeman Elliott

Neil Katz et Michael Gans. Source: Site web de Blake, Cassels et & Graydon

La firme américaine Lowe’s a décidé de se départir de sa filiale canadienne contre un montant de 400 millions de dollars US, versé par la firme d’investissement Sycamore Partners.L’acquéreur versera aussi à Lowe’s une contrepartie différée fondée sur le rendement.Lowe’s Canada compte parmi ses marques les enseignes RONA, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber. Au total, ce sont 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants qui changent de propriétaires.Par cette transaction, Lowe’s entend simplifier son modèle d'affaires. Le quincaillier américain tire un trait sur 7 % de ses revenus totaux. Le vendeur, insatisfait de la rentabilité de ses activités canadiennes, avait pris une série de mesures pour rétablir ses marges, en fermant des magasins et en réduisant le nombre d’emplois à son siège social.En 2016, Lowe’s avait déboursé 2,3 milliards de dollars US pour s’emparer de RONA, soit presque six fois le prix auquel il cède aujourd’hui l’ensemble de ses activités canadiennes, hormis la contrepartie différée fondée sur le rendement.Cette cession entraîne pour Lowe’s l'enregistrement d'une perte de valeur avant impôts d'environ deux millions de dollars US, en lien avec ses activités canadiennes.Pour réaliser cette transaction, Lowe’s a été conseillé par l’équipe de Stikeman Elliott, constituée deetLowe’s a également été représenté par le cabinet américain Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.L’acquéreur, Sycamore Partners, est une firme d’investissement basée à New York, spécialisée dans le commerce de détail et la distribution.De son côté, Sycamore Partners a été conseillé par les équipes de Blake, Cassels et & Graydon, composées deet(associés responsables);(immobilier);(services financiers);(affaires, fusions et acquisitions);(environnement);(retraites);(technologie);(litige);(concurrence);(emploi);(valeurs mobilières, fusions et acquisitions);(fiscalité);(propriété intellectuelle);(relations gouvernementales);(anti-corruption),(restructuration);(technologie, propriété intellectuelle, confidentialité).Sycamore a aussi été conseillé par le cabinet américain Kirkland & Ellis.« Nous sommes heureux de nous associer à Lowe's afin de faire de Lowe's Canada et de RONA une société autonome dont le siège social est situé à Boucherville, au Québec », affirme, le directeur général de Sycamore Partners, par communiqué. « Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de direction d'une organisation qui ne compte pas moins de 83 ans d'histoire en tant qu'entreprise du secteur de la rénovation résidentielle de premier plan au Canada au service des familles, des constructeurs et des entrepreneurs dans les communautés à travers le pays. »La clôture de l’opération est prévue pour le début de l'année 2023, sous réserve des conditions de clôture et de l'attention des approbation des autorités réglementaires.