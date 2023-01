Cassandre Legault

Cassandre Legault

Étudiante de 3e année en droit de l’Université de Montréal,, est celle qui marie à merveille les bons résultats en classe et les bons classements sur une piste de ski alpin.Elle est la récipiendaire de la bourse d’excellence académique, édition 2022. Exploit qu’elle avait mérité en 2021.La jeune femme de 22 ans est membre de l’équipe de ski alpin des Carabins. À sa première compétition cette saison, l’athlète a terminé 11E lors d’une course du circuit de la Super série « un circuit de courses regroupant l’élite du ski nord-américain se déroulant tout au long de l’hiver à travers la province de Québec ».Elle est heureuse de voir que les heures consacrées à étudier, le nez plongé dans ses livres et ses journées passées sur les hautes montagnes enneigées dans les pistes expertes ou en gym, environ 25 heures par semaine, sont récompensées.« C’est beaucoup de gestion du temps. Même si tu planifies avec un horaire bien structuré, tu dois prévoir des imprévus, car il y a toujours des millions d’imprévus », raconte l’universitaire, en entrevue téléphonique à Droit-inc.Cassandre avait à peine deux ans lorsque ses parents lui ont fait descendre sa première piste. Depuis, elle n’a jamais cessé de s’élancer vers le bas des pistes, de plus en plus vite avec une meilleure technique pour affronter les courbes prononcées, souvent en serpentin, sans pitié.« J’ai commencé la compétition à l’âge de 9 ans. Je parviens à conjuguer les études et le sport depuis longtemps. J’encourage les étudiants du cégep à poursuivre leur parcours académique et sportif une fois rendu à l’université. C’est gratifiant une bourse comme celle-là ».Sur la page Facebook de la lauréate, Éloise Gratton a envoyé un message.« Pour la deuxième année consécutive, Cassandre Legault a obtenu cette bourse et j’en suis très heureuse, d’autant plus que j’ai eu l’occasion de la rencontrer et même de travailler avec elle. Bravo Cassandre! Ton dynamisme est contagieux et je suis persuadée que tu continueras à rayonner tout au long de ta carrière d’avocate », a écrit la diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Montréal et associée et co-chef nationale, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels chez Borden Ladner Gervais (BLG).Il y a deux ans, Me Gratton était honorée lorsque l’Université de Montréal « m’a contactée pour me proposer d’offrir une bourse d’excellence académique, j’étais ravie de contribuer à encourager les étudiant-e-s en droit qui parviennent à concilier leurs activités sportives et leurs études tout en conservant d’excellentes notes. J’ai une grande admiration pour ces athlètes ».Cassandre Legault a été étudiante en saison estivale et débutera son stage en 2024 chez BLG. Coïncidence ou non, elle aime aussi le droit du respect de la vie privée et la protection des renseignements personnels.