Me Daphné Duval. Source: Dunton Rainville

Merejoint le cabinet Dunton Rainville après y avoir effectué son stage du Barreau.Sa pratique est axée sur le droit familial à savoir, le divorce, la séparation, la garde d’enfants, et la détermination des pensions alimentaires pour enfants et pour époux.« Avocate dévouée et rigoureuse, qui se distingue par son approche personnalisée et humaine, Me Duval saura répondre efficacement aux diverses exigences de nos clients », confie le cabinet au sujet de sa nouvelle recrue.Avant de rejoindre Dunton Rainville, celle-ci a effectué un stage en droit familial au sein du cabinet de MeMe Daphné Duval a également été adjointe en droit dans le cabinet boutique spécialisé en litige civil, DBR Avocats, pendant deux ans.Durant ses études, la jeune femme a été bénévole pour la Clinique juridique de l’UQAM et rédactrice pour le site Jeune Barreau de Montréal.Cette Barreau 2022 a également travaillé comme technicienne pharmaceutique lorsqu’elle était étudiante.Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’UQAM.