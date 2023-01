Carine Monge, MBA, LL. L, LL. B est l’auteure de cet article. Source : LinkedIn

Répondre à des questions générales sur les finances personnelles;

Expliquer certains principes de planification financière;

Donner des astuces et des bonnes pratiques à suivre.

Notes :

Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est l’une des firmes de gestion d’investissement les plus en vue au Canada. Elle gère des actifs de près de 54 milliards de dollars. CC&L fait partie du Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée, une des plus importantes sociétés de gestion de placements indépendante au pays, dotée d’une structure multi-entreprises, dont les sociétés affiliées gèrent collectivement un actif financier d’environ 104 milliard de dollars pour le compte de clients institutionnels et de particuliers. Depuis ses débuts, la philosophie d’investissement de CC&L préconise de maximiser le rendement total à long terme dans un contexte de risque acceptable. Les processus sont diversifiés, dynamiques et disciplinés et la firme offre des solutions de placements basées sur des approches soit fondamentales ou quantitatives. CC&L participe à la gestion des Fonds de placement de la Corporation de services du Barreau du Québec depuis 2006. New Evidence Report_FRENCH.indd (dynamic.ca), p.9

Voici la revue des marchés pour l’année 2022 et les perspectives pour l’année 2023 de la firme de gestion d’investissement Connor, Clark & Lunn (CC&L), un des gestionnaires de la Corporation de services du Barreau du Québec (« Corporation »). Les inquiétudes suscitées par le virus se sont dissipées au début de l’année 2022, laissant la place aux tensions géopolitiques accrues et aux pressions inflationnistes exacerbées. En février, la Russie a envahi l’Ukraine, entraînant une importante crise humanitaire ainsi qu’une flambée généralisée des prix des matières premières. Cette combinaison toxique ajoutée aux déséquilibres déjà existants liés aux chaînes d'approvisionnement et à la pénurie de main-d’œuvre ont propulsé le taux d’inflation à des niveaux inégalés depuis plusieurs décennies.Compte tenu de ces défis, les banques centrales ont réagi vigoureusement à cette conjoncture en resserrant leurs politiques monétaires générant d’importantes hausses de taux au niveau mondial atteignant des niveaux inégalés depuis plus d’une décennie. La croissance économique s’est affaiblie mais est demeurée positive, demeurant plus ou moins résiliente aux actions des autorités monétaires.Les craintes des investisseurs préoccupés par l’inflation élevée conjuguées au resserrement considérable des conditions financières ont alimenté unetout au cours de l’année.La performance de plusieurs classes d’actifs a souffert dans cet environnement. En effet, le rendement du marché obligataire canadien a subi sa pire année depuis 1980 en affichant une performance de -11,7 %. L’indice MSCI Monde tous pays a reculé de -15,6 % en monnaie locale durant 2022. Le marché américain a également souffert en affichant un rendement de -18,1 % pour le S&P 500 également en monnaie locale.L’année 2022 représentera laoù les performances des marchés obligataires et boursiers américains ont été en baisse de plus de 10% pour la même année. Le marché boursier canadien a fait preuve d'une plus grande résilience au cours de l'année et a surperformé plusieurs de ses homologues dû à l’importance des matières premières au sein de l’indice. En 2022, l’indice composé S&P/TSX a reculé de -5,8%.Au cours de l'année écoulée, les marchés financiers ont connu une série de changements rapides en réponse à la flambée des taux d'intérêt. Les classes d'actifs des marchés publics ont été réévaluées et 2022 a vu un changement dans de nombreuses tendances de marché de longue date. Cette mutation n'est pas terminée. Les économies des marchés développés risquent de tomber dans uneSi nous considérons avec optimisme que les aspects uniques de ce ralentissement permettent d'envisager une récession légère, beaucoup dépend de l'évolution de l'inflation et il existe clairement des risques des deux côtés. Nous anticipons que las’amorcera plus tard en 2023. La Chine est la deuxième économie en importance dans le monde, et son abandon de la politique zéro-COVID-19 devrait soutenir la croissance économique au deuxième semestre de 2023.Au, nous croyons que l’inflation, ainsi que la réaction prévue de la politique monétaire à celle-ci, devraient demeurer des moteurs importants des marchés financiers en 2023. L’indice des prix à la consommation canadien ralentit par rapport à son sommet atteint plus tôt en 2022, mais il est demeuré supérieur aux cibles des banques centrales.Nous nous attendons à ce que les décideurs aient besoin de plus de preuves que l’inflation a fléchi, et que l’inflation reste ensuite ancrée près de ses niveaux cibles, avant d’assouplir leurs politiques, car la préoccupation la plus importante est qu’une nouvelle accélération de l’inflation se produise, plutôt qu’un ralentissement économique.Par conséquent, nous nous attendons à ce que les autorités monétaires maintiennent leurs politiques restrictives, ce qui devrait entraîner une nouvelle détérioration de l’activité économique et un affaiblissement des marchés de l’emploi. Nous nous attendons à ce que les matières premières, les petites capitalisations et les sociétés plus cycliques enregistrent les meilleurs rendements durant la reprise.Le principal risque associé à cette perspective serait que l’inflation demeure élevée plus longtemps que prévu, ce qui pourrait entraîner un retour à une politique monétaire plus vigoureuse que prévu.Sur un plus grand horizon, les thèmes à long terme tels que la démondialisation, le populisme et les tendances démographiques soutiennent les risques de hausse de l'inflation dans son ensemble, et les banques centrales auront une tâche difficile à accomplir.Oui, l'année 2022 a été difficile et l’année 2023 ne s’annonce pas beaucoup plus rose! Donc que devrait faire le nouvel avocat qui commence en carrière, que devraient faire les nouveaux parents qui veulent épargner pour les études de leur enfant, que devrait faire le bureau qui désire contribuer au bien-être financier de ses employés ou que devrait faire un avocat à 5 ans de la retraite ?Il n’existe pas de solution miracle : il faut consulter un spécialiste en placement, faire le point avec lui, poser des questions, prévoir plusieurs scénarios et prendre action. Saviez-vous d’ailleurs que « les ménages faisant appel à des services de conseils obtiennent une valeur médiane d’actifs financier 4,2 fois plus élevée que celle des ménages sans services de conseil », il est peut-être temps de revoir votre plan de retraite ou de faire faire une planification financière, communiquez avec un membre de l’équipe-conseil au 514 954 3491 (sans frais : 1 855 954-3491) ou par courriel à fondsdeplacement à barreau.qc.ca . Vous pouvez également prendre un rendez-vous selon vos disponibilités en suivant le lien suivant: Calendly – Fonds de Placement du Barreau du Québec mais vous faites partie de la Communauté juridique du Québec, profitez de la Clinique financière de la Corporation. Tous les mercredis, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec un planificateur financier de la Corporation qui pourraFaites appel à votre Corporation pour améliorer vos connaissances en matière de littératie financière, épargner davantage et vous assurer une sécurité financière à la mesure de vos rêves et ambitions.