Le parcours de Meest plutôt singulier. Si elle a démarré sa carrière en tant qu’avocate, celle-ci a décidé de s’orienter vers le recrutement.Au sein du cabinet Lavery, l’avocate fait ainsi partie de l’équipe talents et développement professionnel.« J’ai été impliquée dans un organisme à but non lucratif très tôt, j’étais présidente du conseil d'administration, ça m’a vraiment donné une passion pour l’organisation et la gouvernance », confie-t-elle.Me Gabrielle Lagarde Le Chasseur n’avait qu’un objectif : marier son intérêt pour le monde juridique à sa passion pour la gestion. Le cabinet Lavery fut le choix idéal pour la jeune femme.Son rôle au sein du cabinet a évolué au cours de ces dernières années. Celle-ci est passée par l’accompagnement dans la gestion de la performance, mais également par l’accompagnement des étudiants stagiaires.« Le but, c'est vraiment d’être sur le terrain et d’être l'entremetteuse entre le personnel juridique et administratif », explique Me Gabrielle Lagarde Le Chasseur.Parmi ses missions figure le recrutement universitaire. Avec la fameuse course aux stages qui approche, le rôle de Me Gabrielle Lagarde Le Chasseur a d’autant plus de sens.« Chez Lavery, on a mis énormément de campagnes en place. Le cabinet a vraiment pris place dans l’innovation pour les étudiants stagiaires. On est là pour outiller les étudiants en les aidant à se poser les bonnes questions », explique-t-elle.L’avocate reconnaît que le cabinet Lavery lui offre une véritable agilité décisionnelle et une facilité dans la mise en place d’initiatives.« Les conseils que j’aurais aimé recevoir en début de carrière », « 10 conseils pour comprendre et se démarquer sur LinkedIn », « Vivre l’expérience d’un étudiant en droit Lavery par l’entremise de l’art de la question » sont quelques-unes des campagnes mises en place par Me Gabrielle Lagarde Le Chasseur.Mais alors, y a-t-il un profil type recherché ? « C’est une question qui est beaucoup posée par les étudiants, mais en réalité, ils sont tous extraordinaires, ils doivent vraiment suivre leur instinct ».Selon elle, il faut avant tout suivre sa passion et être curieux « Il faut aller à la rencontre des cabinets, poser des questions, suivre son instinct et croire en son authenticité ».Si la course aux stages est souvent perçue comme une période anxiogène durant laquelle une grosse pression sociale pèse sur les étudiants, pour l’avocate.« il faut voir ce moment comme une opportunité de réseauter, de se faire connaître et de comprendre dans quel environnement professionnel ils vont se retrouver ».