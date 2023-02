Me Elyann Ouellette. Source: Facebook

Me Katherine Côté. Source: LinkedIn

Me Alexandra Charlebois. Source: LinkedIn

Me Karine L’Heureux. Source: LinkedIn

Me Catherine Leblanc. Source: LinkedIn

Mea rejoint les rangs de MAST Avocats à Québec, en tant qu’avocate en droit de la famille, après avoir passé près d’un an et demi chez GBV Avocats également à Québec.Cette Barreau 2021, qui a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université Laval, a été étudiante en droit à la Commission municipale du Québec et stagiaire à la magistrature à la Cour du Québec.Elle a travaillé comme mentor au Centre de soutien de la Faculté de droit.Me, qui a effectué son stage chez Bernier Fournier à Drummondville d’où elle est originaire, y est désormais avocate.Durant son stage, Me Côté a notamment travaillé sur plusieurs dossiers en droit civil et criminel, domaines vers lesquels elle oriente sa pratique, selon le cabinet.Barreau 2022, l’avocate a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Bernier Fournier la décrit comme « une personne à l’écoute et empathique pour qui les valeurs d’égalité et de justice sont importantes ».Le cabinet ajoute que c’est notamment pour cette raison qu’elle s’est impliquée auprès d’organismes tels que Juripop dans le cadre d’activités promouvant l’accès à la justice lors de son parcours universitaire.Me, Barreau 2023, est depuis peu avocate au sein de Laperle Bouchard Avocats où elle effectuait son stage, à Drummondville.Celle qui a obtenu une mineure en criminologie à l’Université de Montréal, a décroché son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke.Me, qui était avocate chez Cain Lamarre à Sherbrooke depuis mai 2019, a intégré en janvier 2023 la Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie, aussi basée à Sherbrooke.Il s’agit d’une entreprise spécialisée en restauration patrimoniale et en construction commerciale, industrielle et institutionnelle.L’avocate, Barreau 2011, précise pratiquer en litige civil et municipal ainsi qu'en droit de la construction. Elle est également professeure à l’école du Barreau du Québec.Me, qui a travaillé plus de douze ans chez Brodeur Prémont Lavoie Avocats à Québec, comme avocate puis associée, s’est récemment lancée comme indépendante.L’avocate en droit de la famille s’explique sur LinkedIn. « Depuis le 12 décembre, j’exerce mes fonctions d’avocate en droit familial pour Catherine Leblanc avocate. Je pratiquerai donc avec l’excellente Myralie Roussin (Beaudry Roussin) qui m’a fait une place dans son bureau ! »Ce Barreau 2011 précise consacrer la majeure partie de sa pratique « aux dossiers relatifs au divorce, séparation, garde d’enfants, fixation et modification de pension alimentaire ».Elle pratique aussi « en matière de droit des successions et de droit des personnes (curatelle, tutelle, mandat de protection) ».