Me Virginie Dandurand. Source: Dentons

Me Bin Zeng. Source: Dentons

Me Vikki-Ann Flansberry. Source: Dentons

Dentons vient de nommer Meseten tant que nouveaux associés au sein du bureau de Montréal.« Notre succès est tributaire de l'excellence individuelle et collective de nos membres. Nous sommes plus que jamais déterminés à fournir à nos clients des services hors pair et à suivre le rythme de notre marché, qui évolue rapidement, et nous avons à cette fin besoin de personnes talentueuses », a déclaré Tim Haney, chef de la direction au niveau national.Cette nouvelle associée exerce le droit du travail au sein du bureau de Montréal.Elle représente des employeurs dont la main-d'œuvre peut-être syndiquée et leur fournit des conseils sur une vaste gamme de questions ayant trait à l'emploi.Celle-ci rédige et négocie également des contrats de travail ou de service, de même que des ententes de confidentialité, de non-sollicitation et de non-concurrence.Dans le cadre de sa pratique, Me Virginie Dandurand est amenée à conseiller les clients sur tous les aspects de leurs relations de travail et les représente devant les tribunaux civils ou administratifs.Me Bin Zeng est, pour sa part, avocat principal au sein du groupe de droit des sociétés du bureau de Montréal.Il est spécialisé dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement de projet et de la conformité réglementaire.Celui-ci a travaillé sur plusieurs opérations d'achat d'actions ou d'actifs, restructurations d'entreprises et partenariats public-privé.Il a également conseillé des clients dans le cadre de l'établissement ou de l'expansion de leurs activités au Québec, notamment en ce qui concerne la conformité aux exigences réglementaires.Me Bin Zeng parle couramment anglais, français, cantonais et mandarin.Cette avocate est spécialisée en recours collectifs, litige civil et commercial, principalement dans les secteurs de l'assurance, du droit de la construction et de la responsabilité du fait des produits.Elle a plaidé à maintes reprises devant la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec ainsi que la Cour d'appel du Québec.Celle-ci a représenté, dans le cadre de sa pratique, des courtiers et des agents d'assurance, ainsi que des conseillers et des planificateurs financiers.Me Vikki-Ann Flansberry a également agi à titre de conseillère juridique pour d'importants fabricants industriels impliqués dans divers litiges soulevant des questions de responsabilité du manufacturier.