Me Charles Caza. Source: Astell Caza de Sua

Mea rejoint les rangs de GBV Avocats courant janvier 2023. « C’est un bureau qui a le vent dans les voiles », estime ce Barreau 1991, auparavant associé principal chez Astell Caza de Sua depuis deux ans et demi.Depuis la fondation de GBV Avocats il y a 25 ans, par Me, Me Caza souligne qu’une quarantaine d’avocats s’y sont joints et que ce cabinet ne cesse de se développer.La décision d’intégrer ce cabinet s’est faite « ensemble », précise le nouvel associé. « Ils m’ont embauché pour développer le secteur droit du travail », souligne-t-il.Côté mandats, cet ancien professeur à l’École du Barreau de Montréal cite des arbitrages de griefs, des dossiers de révision judiciaire à la Cour supérieure, des plaintes de congédiement en vertu de la Loi sur les normes du travail au Tribunal administratif du travail…L’associé dit sentir qu’il a beaucoup de support dans ce cabinet, de la part du personnel de bureau, des techniciens juridiques et des jeunes avocats. « C’est un bureau qui a les moyens de ses ambitions », assure-t-il.Me Caza, avocat en droit du travail et de l’emploi, en droit de la santé et sécurité au travail, en droit municipal mais aussi en droit public, administratif et civil, a passé plus de 20 ans chez Dunton Rainville, jusqu’en 2013 GBV Avocats décrit Me Caza, également auteur, comme un avocat qui « excelle particulièrement dans les domaines du conseil stratégique et de la négociation de conventions collectives ».Mais aussi comme un avocat qui plaide « avec rigueur et efficacité devant les tribunaux civils et administratifs, notamment dans les domaines du droit du travail, du droit administratif et du contentieux civil ».Dans un de ses ouvrages, Les normes du travail - Tout ce qu'il faut savoir, paru chez Wilson & Lafleur en 2020, il propose un « guide de l’utilisateur en matière d’application de la Loi sur les normes du travail », qui vise à en « démystifier de nombreux aspects ».