Mes Katherine Delage et Laurence Gauthier. Source: Robinson Sheppard Shapiro

Plus d’une centaine d’invités étaient présents à l’occasion du forum stratégique sur la consolidation de marchés et la relève d’entreprise organisé par le cabinet BCF Avocats.L’associée Me Julie Doré ainsi que Me Jean-Christophe Imbeau ont lancé le forum suivi d’une discussion entre l’associé fondateur, Me Mario Charpentier et Me Julie Morand.Mesetdu cabinet Langlois Avocats étaient présents au 10e Colloque sur la collaboration interprofessionnelle en santé et relations humaines.Cet événement réunit les acteurs clés des ordres professionnels concernés afin de discuter des sujets au cœur de leurs préoccupations et de divers enjeux post pandémie.Plusieurs avocats du cabinet en droit des assurances ont participé au colloque sur les développements récents en droit des assurances et responsabilités professionnelles.Cet événement a été présidé par Meset« RSS est fier d’organiser en collaboration avec le Barreau du Québec, cet événement annuel devenu l’un des rendez-vous incontournables de l’industrie des assurances », peut-on lire sur la page LinkedIn du cabinet.Tous les bureaux de PFD Avocats se sont réunis le temps d'une soirée pour commencer l'année 2023 en force lors d’un événement kick-off.À cette occasion, une sommelière était présente pour une joyeuse dégustation de vins !Meset, deux avocats spécialisés en droit du travail du cabinet Bélanger Sauvé ont participé, ce mardi 31 janvier, à un dîner-conférence destiné aux étudiantes et aux étudiants en droit de l'Université de Montréal, intitulé « Discrimination en emploi ; notions théoriques et bonnes pratiques ».Cet événement a été organisé par le Comité droit du travail de l’AED Montréal dans le cadre de la Semaine de la diversité à la Faculté de droit de l'établissement d'enseignement.