L’ancien juge de la Cour supérieure Brian Riordan. Source: Infotabac

L’ancien juge de la Cour supérieurereprend du service, comme conseiller juridique spécial pour le cabinet Spiegel Sohmer.« Me Riordan prodiguera des conseils aux avocats de tous les départements du cabinet, en accordant une attention particulière au mentorat des sociétaires et des stagiaires », précise le cabinet.Brian Riordan a exercé durant 18 ans comme juge de la Cour supérieure du Québec. Il était membre de la chambre commerciale. Il a pris sa retraite de magistrat en octobre 2022.Brian Riordan avait octroyé 15 milliards de dollars aux victimes québécoises du tabac, en juin 2015. Sa décision avait fait les manchettes des médias canadiens et internationaux.Il avait condamné Imperial Tobacco, Rothmans, Benson&Hedges ainsi que JTI-Macdonald à payer 15 milliards de dollars en dommages punitifs et moraux à des fumeurs et ex-fumeurs malades québécois. Le nombre de victimes s’approchait des 100 000.L’ex-juge avait aussi rendu de nombreux jugements en matière d’oppression des actionnaires.Ce barreau 1979 est diplômé en droit de l’Université McGill. À l’époque, il était le rédacteur en chef de la Revue de droit de McGill. Il détient aussi une maîtrise en économie, obtenue aussi à McGill.Avant d’être nommé en juge en 2004, Brian Riordan a exercé successivement comme associé chez Ahern, Lalonde, Nuss et Drymer, puis chez Pouliot Mercure à Montréal. Il pratiquait alors dans les domaines du litige commercial, de la négociation de contrats, du droit du travail et du droit des marques de commerce.En 1992, avec 11 autres avocats, Brian Riordan était monté sur la scène du théâtre Centaur pour jouer Douze hommes en colère, inspirée du film de, dans lequel excellait l’acteur. L’oeuvre raconte comment les membres d’un jury décident du sort d'un jeune homme accusé du meurtre de son père, au cours de délibérations tumultueuses.