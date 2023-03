Me Noémie Gaouette. Source: Dunton Rainville

Meintègre l’équipe de droit notarial chez Dunton Rainville au sein du bureau de Sherbrooke.Elle concentre sa pratique dans les secteurs du droit des affaires et du droit commercial.Celle-ci offre également des services complémentaires de droit notarial tels que la rédaction de testaments et de mandats de protection ou les matières non contentieuses.La jeune femme « se distingue par son approche chaleureuse et personnalisée envers ses clients, par ses aptitudes de vulgarisation juridique et par son besoin de relever divers défis professionnels », peut-on lire sur le site du cabinet.Avant de rejoindre Dunton Rainville, cette notaire a fait ses armes chez Bolduc Bolduc Notaires, un cabinet situé à Sherbrooke.En 2022, elle a obtenu son accréditation pour l’exécution des procédures non contentieuses devant notaire en matière d’ouverture ou de révision de régimes de protection et de mandats de protection.Lorsqu’elle était étudiante, la jeune femme a travaillé comme agent de bord au sein d’un bateau de luxe pour la compagnie Escapades Memphremagog.Diplômée de l’Université de Sherbrooke où elle a obtenu un baccalauréat en droit, Me Noémie Gaouette détient également une maîtrise en droit notarial.