Me Sophie C. Fortin. Source: Deveau Avocats

Mea désormais un nouveau titre au sein de son cabinet, Deveau Avocats. En plus d’y être avocate, elle y est également, depuis janvier 2023, responsable culture et talents.Me Fortin, qui pratique surtout en droit familial, explique que son nouveau rôle consiste dans un premier temps à veiller à ce que les valeurs du cabinet soient bien véhiculées et vécues au quotidien par les avocats.Cela passe par l’organisation d’activités de rayonnement du cabinet et de « team building », ainsi que par la participation du bureau à certaines levées de fonds, par exemple.La Barreau 2010, qui travaille chez Deveau depuis quatre ans, explique que son cabinet fête ses 50 ans d’existence. « Il existe majoritairement par des référencements de clientèle, précise-t-elle. Et nous sommes dans une période de renouveau, nous sommes en train de repositionner le cabinet.»Entre recrutement de la relève, nomination d’associés et événements à venir, l’année s’annonce particulièrement excitante pour ce cabinet de Laval, assure l’avocate.Concernant le volet « talents » de son nouveau rôle, celui-ci touche au développement professionnel des avocats ou des employés au sein du cabinet, au recrutement et à la gestion du programme de mentorat.L’avocate est ainsi dédiée au développement des ressources humaines. « Je voulais explorer d’autres champs de mes compétences, qui ne sont pas nécessairement reliés à la pratique du droit familial », pointe-t-elle.Dans son quotidien d’avocate en droit de la famille, Me Fortin, qui recense 19 avocats dans son cabinet à Laval, travaille aussi bien, et entre autres, sur des divorces contestés que sur des adoptions d’enfants majeurs.De novembre 2010 à mars 2019, Me Fortin, diplômée de l’Université d’Ottawa et de l’Université de Montréal, travaillait chez Alepin Gauthier Avocats.L’avocate aime ce métier pour l’adrénaline qu’il implique et aussi pour son côté « analyse ». « Je ne pense pas que beaucoup de professions permettent cet équilibre », assure-t-elle.