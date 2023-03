Source: Shutterstock

En cette Journée internationale de la femme, Droit-inc dresse un portrait de la profession d’avocat…au féminin.Les 15 561 avocates représentent 54,92 % de l’ensemble des 28 496 avocats, et ce nombre est en constante croissance.L’âge moyen des avocates est de 42 ans, une moyenne qui ne bouge pas ou peu depuis près de dix ans. Les hommes sont âgés en moyenne de 49 ans.L’avenir de la profession se conjugue au féminin, les femmes étant plus nombreuses dans tous les barreaux de section, sans exception.Le nombre d'inscriptions au Tableau de l’ordre est pratiquement deux fois plus élevé chez la gent féminine que masculine. Elles comptent pour plus de 60 % des finissants de l'École du Barreau chaque année.Elles augmentent leur pourcentage à 63,69 % lorsque l’on parle des avocats de moins de dix ans de pratique.Les jeunes femmes sont également plus jeunes, 27,4 ans, comparativement aux jeunes hommes, 28,8 ans, au moment de leur première inscription.La pratique en organisations publiques et parapubliques rassemble une plus grande proportion d’avocates (27,51 %) que d’avocats (17,39 %).Bien que la pratique privée demeure le type de droit le plus pratiqué (tant chez les hommes que chez les femmes), il semble être plus populaire chez les avocats (51,95 %) que chez les avocates (35,60 %).Plus d’avocates démissionnent que d’avocats qui accrochent leur toge. Les avocats démissionnaires comptent plus de 25 ans de pratique dans une proportion de 70%. Moins de 18% des démissionnaires comptabilisent moins de dix ans de pratique. Bon an mal an, quelque 450 avocats quittent la profession chaque année, principalement pour la retraite.Finalement, les femmes sont majoritaires au sein de la profession depuis 2014.