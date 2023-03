Source: Shutterstock

Lorsqu’on ouvre son propre cabinet, de nombreux défis nous attendent. Il y a notamment un certain nombre d’erreurs à ne pas commettre…Le site Small Biz Club a donc listé toutes les choses à ne pas faire quand on lance son propre cabinet.Ce n'est pas parce que vous êtes qualifié dans la pratique que les gens viendront directement à vous.Vous devrez travailler dur avant de commencer à devenir régulier. Au lieu de stresser, prenez le temps et planifiez tout correctement.Établissez un plan marketing, réfléchissez à des moyens uniques de susciter l'intérêt et créez un site web facile à naviguer. Tout cela vous rapportera beaucoup à long terme !Gérer votre entreprise virtuellement tout en travaillant à domicile a de nombreux avantages mais cela peut être une énorme erreur pour les nouveaux cabinets.La plupart des clients souhaitent une interaction entre pairs lorsqu'ils traitent de problèmes personnels et peuvent éviter de vous contacter si vous travaillez uniquement en ligne.Vous pourriez être tenté de prendre en charge tous les cas qui se présentent à vous mais il vaut mieux se concentrer sur sa propre expertise. En devenant connu dans un domaine spécifique, vous apporterez plus de travail.Vous êtes peut-être ravi de commencer votre propre pratique mais il est crucial de ne pas assumer trop de responsabilités.Si vous essayez de tout faire vous-même à un rythme rapide, vous allez vous épuiser et faire des erreurs avec vos clients. N'oubliez pas de prendre les choses lentement et de vous fixer des objectifs réalistes.La communication est l'une des compétences les plus essentielles à avoir en tant qu'avocat, et celle-ci est encore plus vitale lorsque vous dirigez votre propre cabinet !C'est à vous de transmettre des informations, de recueillir des preuves et de faire des rapports à vos clients.L'une des principales raisons pour lesquelles les avocats perdent des clients est qu'ils ne prennent pas le temps de donner suite à des demandes spécifiques.Alors, n’hésitez pas à prendre une demi-heure de votre journée pour rappeler et vérifier les clients potentiels. Cela fera vraiment une grande différence !Vous pensez peut-être qu'il suffit de suivre des études de droit pour établir votre cabinet mais la réalité est que vous n'arrêtez jamais d'apprendre. Les lois changent constamment et de nouvelles façons de découvrir des preuves émergent fréquemment.C'est à vous de continuer à développer vos compétences afin de devenir le meilleur avocat possible.