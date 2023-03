Me Mathieu Larose

Mea intégré Biron Groupe Santé le 13 février dernier comme directeur principal aux affaires juridiques, à Brossard.Il supporte l’équipe des affaires juridiques et conseille stratégiquement l’exécutif et tout projet de croissance, d’expansion et de restructuration.Biron Groupe Santé avait repéré le profil de l’avocat qui s’en est aperçu à travers une notification sur LinkedIn. C’est ainsi qu’il a pris connaissance de l’offre d’emploi de l’entreprise et qu’il est entré en contact avec celle-ci.Plusieurs rencontres ont suivi, notamment avec, présidente et cheffe de la direction du groupe, dont il relève aujourd’hui.« Je connaissais Biron de nom, mais je ne connaissais pas l’ampleur de la compagnie, ni leur ligne d’affaires, précise Me Larose. Ils ont des plans de croissance incroyables. »Me Larose travaillait auparavant pour Intelerad Medical Systems où il était vice-président des affaires juridiques depuis deux ans, a contribué à bâtir le département légal, embauché sept personnes et accompli six acquisitions.Il précise que cet ancien employeur est une compagnie de technologie dans le milieu de la santé. Ce domaine lui était donc déjà familier et risque de le devenir encore plus.« Je pense que c’est important, en tant qu’avocat, d’ajouter des flèches à son arc », pointe-t-il, alors qu’il a aussi travaillé dans le domaine alimentaire pendant une dizaine d’années.Barreau 2010, Me Larose a en effet aussi travaillé quelques années chez Danone, et, de 2012 à 2017, pour Saputo.« Je suis content de revenir au Québec avec un exécutif 100 % québécois, une compagnie 100 % québécoise de 2e génération, précise-t-il. Et aussi dans le milieu de la santé avec tout ce qu’il se passe entre le privé et le public. Je pense qu’il y a de plus en plus de place pour le système privé et que Biron a un énorme potentiel. »Diplômé de l’Université d’Ottawa, il estime que chaque changement de poste permet d’en découvrir un peu plus sur son métier de faire de lui un meilleur avocat.Père de famille occupé qui aime jouer au hockey et pratiquer la course à pied, il se considère par ailleurs comme un conseiller d’affaires et apprécie de voir le côté « business », et non uniquement le côté légal.