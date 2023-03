À l’occasion de la Journée internationale des femmes, les membres du bureau de Québec ont assisté à une conférence sur l’importance du leadership féminin présentée par, avocate et gérante d’artistes.Janie Duquette est aussi la fondatrice d'Alma Ma Terre Inc., une entreprise dont la mission est de fournir des outils pour développer et perfectionner le leadership féminin.Le cabinet Lavery a accueilli, au sein de ses bureaux de Montréal, la marque Iris + Arlo dans le cadre de son lancement officiel.C’est la cheffe de la direction du cabinet,, qui a présidé l’événement !Iris + Arlo est une marque à impact social et environnemental créée par et pour les personnes ayant des menstruations et axée sur la santé globale qui offre des produits sains, durables et designs.Langlois Avocats a accueilli dans ses bureaux l’Association des Femmes d’Assurance de Montréal.Pour l’occasion, l’association a tenu son Concours d’art oratoire et une conférence portant sur l’épuisement professionnel., l’associée du cabinet Stein Monast et présidente de La Société Alzheimer de Québec, a récemment inauguré le tout nouveau point de services et de répit de La Société Alzheimer, la maison Yolande-Lagacé.Cette maison constitue la première phase du projet d'amélioration locative qui se veut une solution permanente à la demande grandissante de services.