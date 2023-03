Me Léa Blouin. Source: LinkedIn

Pas toujours évident d’ouvrir son propre cabinet ! Et pour cause, très rapidement, un certain nombre d’obstacles se présentent devant nous…On peut alors vite se sentir perdu et sous l’eau. Le site Start up guys a donc délivré 6 conseils pour gagner en efficacité.Chaque avocat suit son temps facturable. Mais si vous voulez bien comprendre comment vous perdez un temps précieux, vous devez suivre tout votre temps, pas seulement vos heures facturables.Vous n'avez pas besoin de suivre en permanence toutes vos heures, mais en suivant vos heures pendant une semaine ou deux, vous pouvez identifier exactement où vous perdez du temps !De cette manière, vous pourrez ensuite mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour vous assurer d'utiliser tout votre temps efficacement.Chaque avocat doit être très organisé. Cependant, de nombreux professionnels ne hiérarchisent pas leurs tâches de manière efficace.Vous ne devez pas seulement hiérarchiser votre travail pour la semaine ou le mois à venir. Il est nécessaire de prioriser vos tâches au quotidien.Si vous vous retrouvez régulièrement à gérer des tâches insignifiantes, l’essentiel de votre travail en subira les conséquences. Bien que la hiérarchisation des charges de travail puisse vous aider à maîtriser toutes vos tâches, il est souvent préférable d'externaliser les tâches redondantes.Par exemple, bon nombre des petits cabinets d'avocats d'aujourd'hui externalisent les services de ressources humaines et de marketing.L'externalisation peut ajouter de la valeur à votre pratique du droit et rendre vos opérations beaucoup plus efficaces.Le multitâche est devenu la norme dans la plupart des entreprises, en particulier dans les cabinets d'avocats.Mais de nombreux professionnels accomplissent davantage en se concentrant sur une tâche à la fois. Le monotâche ne fonctionne pas pour tout le monde, mais il est important que vous essayez différentes choses pour voir si cela améliore votre efficacité.Si le monotâche vous permet d'en faire plus en moins de temps, cela vaut certainement la peine d'être poursuivi.À l'ère numérique, il est impératif que votre petit cabinet d'avocats ait une forte présence en ligne. La première étape consiste à créer un site web.Mais ne vous contentez pas d'énumérer vos services et de vous en tenir là. Vous devez publier régulièrement du contenu attrayant optimisé pour les moteurs de recherche si vous souhaitez que votre site web soit répertorié en tête des moteurs de recherche tels que Google.De nombreux petits cabinets d'avocats commettent l'erreur de prendre en charge de nombreux cas plutôt que de sélectionner ceux qui auront un taux de réussite plus élevé.En sélectionnant et en choisissant les affaires de manière plus sélective, votre cabinet d'avocats peut s'assurer qu'il se concentre davantage sur la qualité que sur la quantité.