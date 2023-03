Charlotte Oger-Chambonnet et Rami Kaplo. Source: Spiegel Sohmer

etviennent d’être nommés associés au sein du cabinet Spiegel Sohmer.« Être nommée associée, c’est une très belle preuve de reconnaissance et de confiance », confie Charlotte Oger-Chambonnet, exerçant en litige et développant notamment la pratique de droit de la famille.Une nomination qui se révèle surtout être une belle surprise « Je suis au début de ma pratique donc être nommée aussi jeune, je ne m’y attendais pas vraiment ».Même surprise pour Rami Kaplo qui concentre, pour sa part, sa pratique en droit des affaires. Si celui-ci reconnaît qu’il s’agissait bel et bien d’un objectif dans sa carrière, il ne s’attendait pas à être nommé associé si rapidement.Ces deux-là veulent assurément continuer à contribuer au succès du cabinet, mais ils tiennent surtout à soutenir les jeunes sociétaires.Charlotte Oger-Chambonnet s’implique notamment activement dans le recrutement étudiant dans le cadre de la course aux stages et les deux associés sont impliqués dans le mentorat des sociétaires, la formation de la relève leur tenant à cœur.« Quand je suis arrivé au cabinet, ce que j’ai vraiment apprécié, c'est le soutien offert par le cabinet pour me permettre d’évoluer en tant que juriste. J’aimerais pouvoir faire de même », souligne Rami Kaplo.C’est en 2020 que Charlotte Oger-Chambonnet a décidé de rejoindre Spiegel Sohmer. Ce qui l’a motivé à travailler pour le cabinet ? L’esprit entrepreneurial qui règne au sein des bureaux. Selon elle, les jeunes avocats sont vraiment encouragés à développer leur propre clientèle.Lorsqu’elle est arrivée chez Spiegel Sohmer, il n’y avait pas de services en droit de la famille. Face aux besoins des clients, et vu que cette pratique pouvait complémenter les autres groupes de pratique du bureau, elle a mis en place cette pratique en droit de la famille afin de faire du cabinet, un one-stop shop pour les clients.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que pour la jeune femme, le droit était bel et bien une vocation « J’ai toujours voulu entreprendre une profession qui me permettait d’aider les autres tout en ayant des défis intellectuels intéressants ».En devenant avocate en litige, et plus particulièrement en droit de la famille, celle-ci peut intervenir à un moment crucial dans la vie des gens. « On a vraiment un rôle qui va avoir un impact direct sur la vie des gens », insiste la nouvelle associée.Du côté de Rami Kaplo, cette passion pour le domaine juridique lui vient de son grand-père qui fut avocat « J’ai toujours aimé son approche analytique et pragmatique pour toutes les situations auxquelles il faisait face ».Très rapidement, celui-ci a également réalisé que le droit régissait tous les aspects de notre vie que ce soit les bons ou les mauvais moments.Après avoir pratiqué à son compte pendant 8 ans en droit des affaires et en droit commercial, celui-ci a donc décidé de rejoindre le cabinet Spiegel Sohmer en 2019. Son objectif à l’époque ? Intégrer une structure pour mieux servir ses clients et aiguiser son sens des affaires.Quant à son choix de diriger sa pratique vers le droit commercial, Rami Kaplo confie qu’il voulait « plus de négociation et moins d’émotion ».« En droit commercial, il peut aussi y avoir de l’émotion, mais c’est sûr qu’en droit de la famille, on est vraiment au cœur de la vie des gens », précise Charlotte Oger-Chambonnet.Mais peu importe le domaine de pratique finalement, quand on se retrouve face à un dossier, il est toujours question d’humain « Il faut constamment gérer les attentes, les personnalités et les émotions de nos clients », conclut Rami Kaplo.