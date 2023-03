Gabrielle Allard. Source: LinkedIn

Le cabinet BCF accueille dans son équipe 12 nouveaux stagiaires pour l’année 2025.« À l’issue de la Course aux stages de cette année, nous sommes très heureux de vous présenter nos futurs stagiaires qui effectueront leur stage du Barreau chez BCF en 2025. Bienvenue à ces talentueux juristes! », s’est exprimé le cabinet sur LinkedIn.est actuellement étudiante en droit chez BCF. Avant de rejoindre ce cabinet, celle-ci a travaillé comme assistante de recherche à l’Université de Sherbrooke. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université.complète présentement le programme double en droit civil et en common law (BCL/JD) à l’Université McGill. Cette future avocate a été stagiaire pour le Centre for Law and Democracy à Halifax et pour le Nunavut Legal Aid. Elle est actuellement étudiante en droit chez Dionne Schulze.détient un baccalauréat en criminologie à l’UdeM. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université. La future avocate a effectué un stage en criminologie à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Elle est actuellement étudiante en droit chez Goldwater, Dubé.complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Durant ses études, celle-ci s’est impliquée en tant que vice-présidente de l’événementiel au Comité des Arts de la Faculté et au Comité Jeux’Ridiques. Elle est présentement chef d’équipe au service à la clientèle chez Scandinave Spa Vieux-Montréal.complète un baccalauréat en droit à l’Université Laval. Elle rejoindra l’équipe de BCF située à Québec en 2025. La future avocate s’est impliquée durant ses études au Bureau d’Information Juridique de son université.complète un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Il rejoindra l’équipe de BCF située à Québec en 2025.rejoindra l’équipe de BCF située à Montréal en 2025. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Elle est correctrice d'articles pour le journal étudiant Le Pigeon Dissident.complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Il rejoindra l’équipe de BCF située à Montréal en 2025. Il a été assistant juridique et auxiliaire de recherche pour le programme Pro Bono Étudiants Canada. Il est présentement athlète pour Judo Canada.détient un diplôme en kinésiologie de l’Université Western à London, Ontario. Il complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. Ce futur avocat a été stagiaire pour Spiegel Sohmer. Il est présentement étudiant en droit chez BCF.complète actuellement un baccalauréat en droit, régime coopératif à l’Université de Sherbrooke. La future avocate a été stagiaire en droit pour BDBL Avocats puis étudiante en droit chez VIA Rails Canada. Elle est présentement étudiante en droit chez BCF.est actuellement stagiaire étudiant chez Caroline Duval Avocate. Il complète présentement un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. Durant ses études, celui-ci s’est impliqué comme vice-président des finances de la Clinique Juridique de Saint-Michel. Il est également président de l’Association de droit fiscal de l'Université d’Ottawa.rejoindra de son côté l’équipe de BCF située à Montréal en 2025.