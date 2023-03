Julia Nuro

Patrice Brunet Avocats

Après avoir été étudiante en droit puis stagiaire,devient avocate au sein du cabinet Patrice Brunet Avocats. Cette jeune professionnelle exerce principalement en droit de l’immigration et en droit du sport.« De nature curieuse et joyeuse, Julia possède d’excellentes qualités professionnelles, dont la minutie, le sens de l’organisation, la vivacité d’esprit et l’adaptabilité. Ayant travaillé avec le public, elle démontre une grande facilité à communiquer avec les clients et à cerner leurs besoins », décrit le cabinet.L’avocate récemment assermentée se dit « désireuse de partager ses connaissances et de dépasser ses propres objectifs ». C’est pourquoi elle s’intéresse plus particulièrement au coaching et au mentorat.Avant de rejoindre Patrice Brunet Avocats, Julia Nuro a travaillé comme assistante de Mechez Incorporation Québec. Elle a par la suite été étudiante en gestion des ressources humaines puis étudiante en conciliation au Tribunal administratif du logement.Durant ses études, celle-ci a été stagiaire à la Clinique juridique de la Faculté de Droit de l’Université de Montréal. Elle a également été bénévole pour la 62e édition du Bal du Musée des beaux-arts de Montréal.Sa passion du sport lui a permis de recevoir, durant ses études collégiales, le méritas de l’étudiant-athlète ayant reçu une moyenne générale supérieure à 80 % du Réseau sport étudiant du Québec. Me Nuro aime particulièrement les sports d’équipe comme le basketball et le flag football.Julia Nuro détient un baccalauréat en droit en plus d’un Juris Doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’albanais.