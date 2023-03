Mes Catherine Claveau et Marcel-Olivier Nadeau. Source: LinkedIn

Le Comité électoral a indiqué que deux candidats avaient été élus par acclamation au terme de la période allouée pour poser sa candidature à l’ un des sept postes électifs Il s’agit de Me, élue bâtonnière du Québec, et de Me, élu administrateur pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.Pour rappel, au plus tard à 18 h 01, le 28 mars dernier, s’il n’y avait qu’un seul candidat à l’un des postes électifs, il était proclamé élu par le secrétaire de l’Ordre.Se disant « émue et heureuse », Me Claveau, qui continuera son travail jusqu’en juin 2025, a rappelé sur LinkedIn ses réalisations des dernières années, reliées à ses priorités de l’époque.Par exemple, celle reliée au bien-être psychologique et à l’inclusion des membres. « Nous avons également réussi à valoriser davantage notre profession grâce à notre campagne publicitaire ‘Mon avocat, mon allié’, à notre participation aux projets de loi permettant d’améliorer l’accès à la justice et la protection du public », ajoute-t-elle, entre autres.Deux postes d’administrateurs pour la section de Montréal sont à pourvoir et idem pour la section de Québec. Pour les sections de Laurentides–Lanaudière, de Laval et de l’Outaouais, il y a un poste pour un mandat de deux ans pour un administrateur issu de la section de Laval.Le début du scrutin par vote électronique pour les candidats de Montréal, de Québec et de Laval est fixé au mardi 2 mai 2023 à 00 h 01. Le scrutin se terminera le vendredi 12 mai 2023 à 16 h.Le dépouillement des votes aura lieu à compter du 12 mai 2023 à 16 h 01.