Louis LeBel annonce sa retraite. Source: Langlois

L’ancien juge à la Cour suprême et à la Cour d’appel, Me, prendra sa retraite le 31 mars prochain.« Je n’envisageais pas de pratiquer indéfiniment. J’ai probablement pratiqué plus longtemps que je ne le prévoyais lorsque je me suis joint à Langlois », confie-t-il. Louis LeBel a été nommé à la Cour d’appel du Québec le 28 juin 1984. Il a par la suite été nommé à la Cour suprême du Canada le 7 janvier 2000, où il a servi jusqu’en 2014. Il aura passé environ 30 ans de sa carrière à la magistrature.« Honnêtement, j’ai aimé être juge, tant à la Cour d’appel du Québec qu’à la Cour suprême du Canada. Assez curieusement, je me suis trouvé heureux et intéressé par ce que je faisais dans ce domaine, même si je travaillais dans des secteurs où je n’avais jamais pratiqué, comme le droit criminel », ajoute-t-il.Après plusieurs années passées à la magistrature, Louis LeBel a choisi de rejoindre le cabinet Langlois en 2015 comme avocat-conseil. « J’ai rejoint le cabinet alors que j’avais 75 ans. Aujourd’hui, j'en ai 83 et j’ai certains problèmes de santé. Il faut savoir un jour quand partir, quand prendre sa retraite », explique-t-il.Selon le chef de la direction de Langlois, Me, « le juge LeBel compte manifestement parmi les plus grands juristes canadiens. Il a rendu un nombre incalculable de décisions qui ont marqué de façon importante les droits des Canadiens, et ce, dans les domaines les plus variés. Son riche héritage continuera d’influencer les prochaines générations de juristes ».Me LeBel a écrit plusieurs articles de droit, dont l’ouvrage Le droit du travail en vigueur au Québec. Il a été membre de différents comités du Barreau de Québec et du Barreau du Québec, notamment le comité de rédaction de La Revue du Barreau.Il a également enseigné à titre de professeur invité à l’Université d’Ottawa et à l’Université Laval. En 2000, il a reçu la médaille du Barreau du Québec et en 2008, celle du Barreau de Québec.L’ancien juge a aussi reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université Laval en 2001. En 2004, il a été nommé membre honoraire de l’American College of Trial Lawyers et Compagnon de l’Ordre du Canada en 2017.« Réputé pour sa grande culture, sa connaissance encyclopédique du droit et sa maîtrise des deux systèmes juridiques du Canada, le juge LeBel est largement considéré comme l’un des juges les plus brillants de l’histoire du Canada », conclut le cabinet.