Jean-Philippe Marcoux. Site: LinkedIn

Alexandre Henri. Source: lui-même

Pascale Tremblay. Source: Le Nouvelliste

, le ministre de la Justice, a procédé à la nomination de trois juges de la Cour du Québec.est nommé juge de la Cour du Québec, et exercera principalement à la Chambre criminelle et pénale à Longueuil.Admis au Barreau en 2010, Jean-Philippe Marcoux a toujours œuvré en pratique privée jusqu’à présent. Dès son assermentation, il a rejoint LaBrie Gariépy Legendre, cabinet de Longueuil spécialisé en droit criminel et pénal, où il est devenu associé en 2013.En 2018, l’avocat criminaliste est nommé associé principal du cabinet qui prend ensuite le nom de Marcoux Elayoubi Raymond. Jean-Philippe Marcoux est le quatrième juge de la Cour du Québec qui est issu de ce cabinet, aprèsetJean-Philippe Marcoux détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Saint-Jérôme.Barreau 1998, Alexandre Henri a d’abord exercé en pratique privée, chez Pouliot Mercure. Il a ensuite poursuivi sa carrière en entreprises.Avocat aux affaires juridiques en matière commerciale durant six années chez Provigo/Loblaws, Alexandre Henri fait un passage en 2006 chez TD Meloche Monnex à titre de directeur des affaires contractuelles.Alexandre Henri œuvre six ans comme conseiller juridique chez Rona, avant d’être recruté par la firme Agropur. À l’issue de cette expérience de six années également, il quitte Agropur alors qu’il en est le vice-président aux affaires juridiques.Depuis 2019, Alexandre Henri était membre du tribunal administratif du logement (TAL).Alexandre Henri détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.est nommée juge de la Cour du Québec, pour laquelle elle occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Trois-Rivières.Ce barreau 1992 a commencé sa carrière d’avocate au ministère de la Justice. Depuis 1996, Pascale Tremblay exerçait au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).Pascale Tremblay détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.