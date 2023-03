L’équipe Stein Monast était récemment au Centre de ski Le Relais pour participer au Défi Ski Affaires 2023, une compétition amicale au profit du Club de ski alpin Rouge et Or de l'Université Laval.Le Défi est l'activité de financement la plus importante pour le Club de ski alpin Rouge et Or. Son objectif ? Permettre aux étudiants-athlètes de poursuivre leurs études universitaires tout en excellant sur le plan sportif aux niveaux provincial, national et international.Le 21 mars dernier, le cabinet Fasken a reçu le Cercle des Grands donateurs de la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal à l’occasion d’un cocktail présidé par Cimon Plante, gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale.Le cabinet a reçu dans ses bureaux de Montréal, le premier événement de 2023 du Canadian Employee Relocation Council, le principal fournisseur d’informations, de recherches et d’expertise sur la mobilité de la main-d’œuvre et la réaffectation des salariés au Canada.Pour l’occasion, l’associée et cheffe de l’équipe immigration d’affaires Julie Lessard et Sebastien Lavoie, économiste en chef de la Banque Laurentienne Groupe Financier ont discuté avec les différents représentants d’entreprises présentes, des perspectives économiques mondiales et canadiennes, des tendances de l’immigration au Québec et de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.Le cabinet était récemment au Forum M&A Club Canada !À cette occasion, Simon Clément, associé chez Lavery a animé un dîner avec Bernard Bolduc, président de la compagnie Altrum pour discuter des dernières tendances en matière de fusions et d'acquisitions.