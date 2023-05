Me Olivier Pedneault. Source: LinkedIn

Depuis le 17 avril, Meest avocat plaidant à la direction du Procureur général du Québec au Ministère de la Justice du Québec, à Montréal. Il venait de travailler plus de deux ans chez Hydro-Québec.Ce Barreau 2021 a tout simplement envoyé sa candidature après avoir vu l’affichage du poste. « Je souhaitais explorer de nouvelles opportunités en début de carrière, en fonction de mon intérêt pour le litige », explique-t-il. Il souhaite rester dans le domaine public.Il exerce en litige civil dans des domaines très variés. « Ce sont toutes sortes de litiges qui impliquent le gouvernement, pointe-t-il. L’objectif, c’est de représenter le gouvernement, donc tous ses ministères et organismes, devant les tribunaux. C’est très vaste. »Il décrit un accueil très chaleureux parmi environ 80 avocats plaidants.Chez Hydro-Québec, celui qui est originaire de l’Isle-aux-Coudres faisait aussi du litige civil, soit du droit de la responsabilité civile, ainsi que de l’accès à l’information et du recouvrement de créances. Vers la fin, le droit du travail s’est ajouté à la liste.Diplômé de l’Université Laval, ce sportif et mélomane a travaillé pendant son baccalauréat chez Revenu Québec, comme technicien parajuridique puis conseiller en protection des renseignements confidentiels.